Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?
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Bağdat, Kudüs, Sağlık, Güncel

Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurmalar, çeşitli türleri ile farklı lezzetler sunuyor. Peki küçük birer enerji deposu olan hurmaları birbirinden nasıl ayıracaksınız? İşte hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir gibi soruların cevapları!

21.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:07
Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Lezzeti ve şifası ile sofralardan eksik olmayan hurmayı ne kadar tanıyorsunuz? Hurmayı daha yakından tanımak istiyorsanız sizi küçük bir lezzet yolculuğuna çıkıyoruz. Peki, hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

1.BAĞDAT HURMASI

Diğer hurma çeşitlerinden parlak sarı rengi ile ayrılan Bağdat hurması, bu yönü ile kolayca kendini belli eder. Bağdat hurmasını diğer hurmalardan ayıran diğer özelliği de şeklidir. Hurmalar genellikle ince ve uzun olurken, Bağdat hurması küçük ve yuvarlak şekle sahiptir.

Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

2.İRAN HURMASI

Ülkemizde en çok tercih edilen hurma türlerinden olan İran hurması, sıklıkla Türk kahvesi ile ikili olarak tüketilir. Dışı koyu kahverengi tonda olan İran hurması, lezzetli özü ile damakta tat bırakır. En ince kabuğa sahip hurma türü olma özelliği ile diğer hurma türlerinden ayrılan İran hurmasını her yaş insan rahatlıkla tüketebilir.

Şeker ve çikolataya göre daha az kalorili olan bu besin, sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir.

Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

3.ACVE HURMASI

Peygamber hurması olarak da bilinen Acve hurması, Hac yolculuğundan dönenlerin getirdiği hurma olarak tanıyorsunuz. İlk bakışta kuru erik ya da kuru üzüm gibi düşünülen Acve hurması, siyaha yakın rengi ve küçük boyutlarından ayırt edilir. Lezzetiyle de dikkat çeken bu hurma türü, farklı lezzette hurma arayanlar için tercih edilebilir bir hurmadır.

Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

4.MEDİNE HURMASI

Diğer hurma türlerine göre oldukça küçük boyutları olan Medine hurması, renginin açık olmasıyla da diğer hurma türlerinden ayrılır. Küçük boyutlu bir hurma türü olan Medine hurmasını atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.

Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

5.KUDÜS HURMASI

Kudüs hurmasını farklı yapan şey, lezzetidir. Parlak ve yumuşak bir dokusu olan bu hurma türü, kolay tüketilebilen bir besindir. "Medjood" adıyla da bilinen Kudüs hurması, hurma seçiminde lezzeti ön plana çıkaranlar için doğru seçenektir.

Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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