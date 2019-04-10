Hurda motosikletler geri dönüşüme gönderildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te çeşitli nedenlerle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilen bin 57 motosiklet geri dönüşüm için Makine Kimya Endüstrisine gönderildi.

Gaziantep'te son 1 yıldır trafik polis ekipleri ve jandarmanın yaptığı denetimlerde muayene, ruhsat ve sigorta ve plaka bulunmaması gibi nedenlerle trafik tescili bulunmayan ya da çalıntı, sahte plaka ve kapkaç gibi suçlarda kullanıldığı belirlenen motosikletler geri dönüşüme gönderiliyor. Trafik ekiplerince el konularak yediemin otoparkına çekilen ve yapılan çağrı yada tebligatlara rağmen yaklaşık 6 aydır sahipleri tarafından geri alınmayan bin 57 adet motosiklet, Makine Kimya Endüstrisine gönderildi.

Otoparkta polis nezaretinde ahtapot vinç yardımıyla tırlara yüklenen motosikletler yola çıkartıldı.

2018 yılında ise toplam bin 500 hurda motosiklet yaklaşık 15 tır ile MKE'ye gönderildiği öğrenilirken, bu araçların MKE'de parçalara ayrılarak, ihale ile satılması ya da fabrikalarda barut, roket, silah, mühimmat, fişek, patlayıcı yapımında kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA