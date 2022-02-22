Hurda malzemeden ürettiği bıçakları yurt dışına gönderiyor

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi olarak bıçakçılığa başlayan mobilya işçisi, atık malzemeleri kullanarak yaptığı bıçakları yurt içi ve dışında meraklılarıyla buluşturuyor.

Mobilya iskeleti imalathanesinde çalışan 32 yaşındaki Cihan Kurşun, 2019'da dede mesleği demircilikle hobi olarak ilgilenmeye başladı.

Demircilikte kullanılan araç ve gereçleri hurdalıktan ve satış yerlerinden temin eden Kurşun, hurdaya ayrılan çelik parçalarını kullanarak bıçak imalatına girişti.

Evinin arkasında depo olarak kullanılan 4 metrekarelik atölyesinde yaptığı ürünleri sosyal medyada sergileyen Kurşun, bıçakları meraklılarına da gönderiyor.

Mengenesi ve örsü hurdalıktan, çekiçleri ucuzluk pazarından

Cihan Kurşun, AA muhabirine, Kuzey Kafkasya göçmeni bir aileye mensup olduğunu söyledi.

Dede mesleğini hobi edindiğini belirten Kurşun, şu bilgileri paylaştı:

"Eskilerin deyimi ile 'Kervan yolda kurulur' düzeni ile mengenemi, örsümü hurdalıktan, çekiçlerimi ucuzluk pazarından temin ettim. Ocağımı, yine geri dönüşüm olan tüp gaz kazanından kendimiz yaptık. Akabinde makineleri, el aletlerini sırasıyla dizdik. Neye ihtiyacımız olduysa onu aldık. Bu şekilde de ilerleme kaydettik."

"Hurdayı hayata döndürme" projesi

Kurşun, hurdaya ayrılan araç malzemeleri, yay ve makas çeliklerini koleksiyonluk bıçak yapımında kullandığını dile getirdi.

Asıl projesinin "hurdayı hayata döndürmek" olduğunu vurgulayan Kurşun, şöyle konuştu:

"İnegöl'de toptan hurda işi yapan yerler var. Genellikle oraları tercih ediyorum. Oralara gidip bıçak malzemesine uygun olan ne varsa onlardan seçerek tedarik ediyorum. Kesiyorum, işliyorum, dövüyorum, ısıtıyorum ve bıçak haline getiriyorum. Geleneksel bıçak türleri üzerine çalışıyorum. Bir bıçağın yapımı 1 ile 3 gün arasında değişiyor. Sosyal medya üzerinden çok ulaşanlar oluyor. İsviçre, Fransa, Almanya, Belçika ve Romanya gibi ülkelere gönderdim, halen de gönderiyorum. Ağırlıklı olarak doğu kökenli modelleri tercih ediyorlar. Şef bıçaklarını, Şam çeliklerini ve dövme çelik dediğimiz geleneksel yöntemlerle kömür ateşinde veya tüp gaz ateşinde çekiç ve örs arasında ezdiğimiz çelikleri daha çok tercih ediyorlar."

Cihan Kurşun, İskandinav yontma bıçağı olarak bilinen "pukko"nun en çok rağbet gören ürünler arasında olduğunu sözlerine ekledi.