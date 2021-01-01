Hunzalar kimdir? Hunza Türkleri nerede yaşar?





Ortalama 120 ile 130 yıl arasında yaşayan Türkleri, bu özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Hunzalar kimdir? Hunza Türkleri nerede yaşar?

HUNZALAR KİMDİR?

Hunzalar (veya Buruşaski), Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde Karakurum Dağları ve Hindukuş dağları'nın birleştiği bölgede Hunza, Nagar ve Yasin vadilerinde yaşayan tahmini 87,000 civarında nüfusa sahip, geçmişte Şaman şimdilerde ağırlıklı olarak İsmaili Müslüman olan bir etnik grup. Konuştukları dil ise izole bir dil olan Buruşaski dilidir.Yalnızca sözlü bir dil olan, edebiyatı bulunmayan Buruşaski, dil ailelerinin hiçbiriyle akrabalığı bulunmayan bir dildir.

Pakistan'ın kuzeyinde Gilgit-Baltistan eyaletinde Karakurum Dağları ve Hindukuş Dağları'nın birleştiği bölgede Hunza, Nagar ve Yasin vadilerinde yaşamaktadırlar. Bölgedeki tahmini nüfusları 87 bin civarındadır. Hunza Türklerinin neredeyse tamamı Müslümandır.

Hunzalar'a Bruşaski de denmektedir. Kullandıkları dilin adı da Buruşaski olarak tanımlanmaktadır. Yazılı bir dil değildir, sözlü olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden edebi eserleri bulunmamaktadır.

Hunzalar

Bölgede yaşayanlarda herhangi bir kanser vakasına rastlanmadığı belirtilmektedir.

65 yaşı yolun yarısı olarak kabul eden Hunzalar, 100 yaşında ölenlere 'genç öldü' dedikleri belirtiliyor.

Çoğunlukla sebze ve meyve tüketen bölge halkları, kış şartlarına dayanıklı dağ keçileri ve koyunlarıyla çiftleştirdiği evcil keçi ve koyunların yanı sıra bölgenin meşhur büyükbaş hayvanı yak eti ile besleniyor. Bu hayvanlardan üretilen doğal ürünler dışında bölgenin en meşhur ürünü ise kayısı ve kayısı yağı. Hunza'da tüm yemeklerde tereyağı ve kayısı yağı kullanılırken, kayısı yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.