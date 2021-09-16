Hünkar Beğendi tarifi! Masterchef Hünkar Beğendi nasıl yapılır? 16 Eylül Hünkar Beğendi yemek tarifi! Masterchef Hünkar Beğendi gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Hünkar Beğendi tarifi oldu. Peki en güzel Hünkar Beğendi yemek tarifi nasıldır? Hünkar Beğendi yemeği nasıl yapılır? Hünkar Beğendi için gerekli malzemeler nelerdir?

HÜNKAR BEĞENDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler

Et sotesi için:

-800 gr kuzu eti

-2 yeşil biber

-2 doamtes

-1 kuru soğan

-2-3 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı sıvıyağ

-1 yemek kaşığı salça

-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı un

-Karabiber

-Tuz

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.

-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.

-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.

-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.

-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.

-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.

-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.

-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.

HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Beşamel sos malzemeleri:

3-4 patlıcan

3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı tereyağı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Et malzemeleri:

1/2 veya 1 kg kuzu eti, şeritler halinde kesilmiş

2 diş sarımsak,doğranmış

1 çorba kaşığı un

1 yemek kaşığı domates veya biber salçası Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tuz

Karabiber

Sosun hazırlanışı:

Patlıcanları alimünyum folyoya sarıp ocağın üzerinde közleyin. Közlendikten sonra soyup ezin. Un ve tereyağını kavurun. Sütü azar azar yedirin. Tuzu ekleyin. Sosu ezilmiş patlıcanlarla karıştırın. Tüm karışımı çukur bir tabağa alın.

Etin hazırlanışı:

Etleri tavaya koyun ve suyunu çekene kadar az sıvıyağ ile pişirin. Unu ekleyin. Sarımsakları ve salçayı da ilave ettikten sonra tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Etleri bir borcama koyun. Servis yaparken tabağa ilk önce beğendisini (sosunu) koyun. Sonra beğendinin tam ortasına gelecek şekilde eti yerleştirin.

Afiyet olsun...

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