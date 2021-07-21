Hüngür Hüngür Ağladı

Milyon TV'de Özgür Aras'ın sunduğu "Özgür'le Başbaşa" programına katılan Begüm Polat, müzik kariyerine ait özel bir anısını paylaşınca stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Şarkıcı, hüngür hüngür ağladı.

Milyon TV'de ünlülerin menajeri Özgür Aras'ın sunduğu "Özgür'le Başbaşa" programına katılan Begüm Polat, müzik kariyerine ait özel bir anısını paylaşınca stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Neşet Ertaş'ın Doyulur mu? eserini bambaşka bir formda yorumlayarak müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Polat, bu yolda tam pes etmeyi düşünürken rüyasına giren Aysel Gürel ile hayatında önemli bir dönemeç yaşadığını açıkladı.

Güzel şarkıcı, programda Aysel Gürel ve Sezen Aksu ile ilgili rüyasını anlatırken Aras'da gözyaşlarına boğuldu. Begüm Polat, rüyasında Sezen Aksu ve Aysel Gürel'i 20 gün boyunca her gece görmeye başladıktan sonra İstanbul'a taşınmaya karar verdiğini belirterek şöyle konuştu: "Tam pes etmiştim bu şarkılarımı çıkartmayacağımı düşündüğün anlardı. Aysel Gürel, bana 'sen tek değilsin' diyordu rüyamda. Allah'a sorduğum soruyu cevaplıyordu. Bir keresinde 'Senin deden Abdurrahman da şarkı yapardı. Dedenin siyah bir defteri var onu bul' dedi. Ben sabah uyandım kahvaltı masasında çekinerek babama sordum. Babam matematik insanıdır inanmaz böyle şeylere. Tabi yine üstün açık yattın galiba diye ciddiye almadı ama annem kızdı ve babama kitabı getirmesini söyledi. Gerçekten hep yalnızlık içinde ve yazıları olan bir defteri varmış. Ben o deftere baktığımda dedemin şarkı yazdığını anladım. Çünkü şarkı sözü onlar. Kimse anlamamış şiir demiş. Trafik kazasında ölünce zihninden yaptığı müziği de onunla ölmüş, sözleri kalmış. Bugün bana da bir şey olsa başıma gelecek aynısı. 220 şiiri var derler çünkü müzikleri zihnimde. ve bir süre sonra yine göründü Aysel Gürel, bu sefer 'İstanbul'a gitme vaktin geldi' dedi ve beni Sezen Aksu'ya söyledi. Sezen Aksu 'bu bizden' dedi ve bana elini verdi. Elini tuttum ve asansöre bindik. Sonra uyandım. ve sabah olduğunda mucize oldu. Hiç beklemediğim anda sosyal medyadan para geldi. Tik tok yetkilisi arayıp uyarmasa o parayı almayacaktım bile belki de. ve o sabah o rüyadan sonra bunlar olunca bir çanta yaptım ve İstanbul'a yerleşeceğim söyledim"

AYNI RUHLAR BİRBİRİNİ ÇEKER

Bir gün mutlaka Sezen Aksu ile tanışacağını söyleyen Polat "Sezen Aksu ile karşılaşacağımı biliyorum, hiç şüphem yok. Sadece süreçler uzar belki ama biz zaten bir araya geleceğiz. Çünkü aynı ruhlar birbirini çeker. Beni gördüğüm rüyadan sonra İstanbul'a onlar getirdi. Bu olağanüstü bir durum" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin