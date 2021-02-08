Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor! Vasiyeti yerine getirilmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor! Vasiyeti yerine getirilmedi

08.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:41
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor! Vasiyeti yerine getirilmedi

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden sanatçı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı. Kardeşinin küpeleriyle gömülmek istemesiyle ilgili konuşan abla, bu vasiyetin dinen uygun olmadığı için yerine getirilmediğini söyledi.

Hüner Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu. Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.

"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"

Hüner Coşkuner'in yıllar önce konuk olduğu yayında küpeleriyle gömülmek istemesiyle ilgili konuşan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hünel Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı. 'Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir" diye konuştu.

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

KARDEŞİ ELLERİNDE VEFAT ETTİ

Kardeşinin ellerinde vefat ettiğini belirten Abla Coşkuner, "Vefat etmeden önce, kendisine bana vereceğin bir sır var mı kardeşim diye sordum. Kendisi de herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Sonrasında yeniden iyileşip ayağa kalkacağını söyledi. Rabbim sevdiğini yanına alırmış. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SERKAN: Kefenden baska biseyle gidemez
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor! Vasiyeti yerine getirilmedi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 14:02:21. #1.16#
title