Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor! Vasiyeti yerine getirilmedi

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden sanatçı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı. Kardeşinin küpeleriyle gömülmek istemesiyle ilgili konuşan abla, bu vasiyetin dinen uygun olmadığı için yerine getirilmediğini söyledi.

Hüner Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu. Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.

"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"

Hüner Coşkuner'in yıllar önce konuk olduğu yayında küpeleriyle gömülmek istemesiyle ilgili konuşan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hünel Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı. 'Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir" diye konuştu.

KARDEŞİ ELLERİNDE VEFAT ETTİ

Kardeşinin ellerinde vefat ettiğini belirten Abla Coşkuner, "Vefat etmeden önce, kendisine bana vereceğin bir sır var mı kardeşim diye sordum. Kendisi de herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Sonrasında yeniden iyileşip ayağa kalkacağını söyledi. Rabbim sevdiğini yanına alırmış. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı