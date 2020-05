Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Sierra the 3rd Paketi

Humble Bundle karşımıza yeni paketler ile çıkmaya devam ediyor. Eğer Sierra oyunlarını sevmişseniz, Humble Sierra the 3rd Bundle'ı kaçırmamanızı öneriyorum. Her zaman olduğu gibi zaman sınırlı olan paket için on üç günlük bir süre var.

Humble Sierra the 3rd Bundle içeriğinde neler var?

Önceki paketlerde olduğu gibi Humble Sierra the 3rd Bundle de üç aşamadan oluşuyor. 5 TL vererek açacağınız ilk aşamada Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned, Velocity 2X, TimeShift ve Police Quest Collection bulunuyor. Eğer bu paketin içeriğindeki oyunları Steam üzerinden satın alırsanız, ödemeniz gereken ücret 141 TL. Yani arada 136 TL gibi hatırı sayılır bir fark var.

İkinci aşamada 56 TL vererek, yukarıdaki oyunlara ek olarak The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery, Phantasmagoria 2: A Puzzle of Flesh, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Caesar IV, Quest for Glory 1-5 ve Shiftlings oyunlarına sahip olabiliyorsunuz. Bu paketin Steam değeri ise 306 TL.

Son aşamada ise 85 TL karşılığında yukarıdaki oyunların tamamına ek olarak, King's Quest - Season Pass, King's Quest Collection, Gabriel Knight: Sins of the Father, Geometry Wars 3: Dimensions Evolved, Space Quest Collection, Phantasmagoria ve Caesar 3 de sizin olacak. Eğer bu son aşamadaki oyunların tamamını Steam üzerinden satın almaya kalkarsanız, cebinizden çıkması gereken ücret 596 TL olacak ki aradaki farkın muazzam ölçüde olduğunu söylemeye gerek yok.

Eğer paketlerin içeriklerinde bulunan oyunlar ilginizi çekmişse, Humble Sierra the 3rd Bundle sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Paketi kapmak için on üç günlük sürenizin olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Keyifli oyunlar dilerim.