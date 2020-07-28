Hülya Şen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Oynadığı diziler ve filmler Usta oyuncu Hülya Şen apartman yöneticisi ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme geldi. Peki birçok dizide ve filmde rol alan Hülya Şen kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve hakkındaki bilgiler nelerdir haberimizden bakalım.

Hülya Şen onlarca dizi ve filmde rol almış usta bir sinema, tiyatro oyuncusudur. Peki Hülya Şen kimdir, aldığı ödüller nelerdir, aslen nereli?

HÜLYA ŞEN KİMDİR?

Hülya Şen, 29 Şubat 1968 Balıkesir doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversite 2. sınıfta iken özel alınan bir izinle Tekin Akmansoy'ın filminde kızını canlandırdı. Başarıyla oynadığı tiyatro ve sinema filmleri ile ilgili birçok ödül kazanmıştır.

Hülya Şen doğum tarihi : 29 Şubat 1968

Hülya Şen kaç yaşında : 52 yaşında

Hülya Şen nereli : Balıkesir

Hülya Şen burcu ne : Balık

Hülya Şen mesleği ne : Sinema ve dizi oyuncusu

Hülya Şen boy-kilo : ?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu Hülya Şen, ilk tiyatro oyununu ortaokula giderken gerçekleştirmiştir. Moliere'nin "Kibarlık Budalası" adlı oyunundaki Fransızca öğretmenini canlandıran Şen, oyunculuğa resmen ilk adımını o yıllarda atmıştır. Üniversitede, tiyatro Bölümünde okurken, özel izin ile Tekin Akmansoy'un başrolünde oynadığı filminde, usta oyuncu Akmansoy'un kızı rolüyle yer almıştır.

Oyunculuğun yanı sıra film kostüm ekibiyle de çalışmaları olan başarılı oyuncunun, Görsel Sanatlardaki önceliği her zaman tiyatrodan yana olmuştur. Hülya Şen; günümüze kadar birçok TV ve sinema filmlerinde başrolde oynamış olup özellikle "Zerda ve Küçük Kadınlar" gibi uzun soluklu TV dizileriyle, izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Son olarak Avlu dizisinde rol almıştır.

HÜLYA ŞEN ROL ALDIĞI FİLMLER

1971 : Vefasız

2006 : Aşk Beklemez

2009 : Sakın Ölme

2010 : Su Deposunda Ölüm

2011 : Komik Bir Aşk Hikayesi

HÜLYA ŞEN ROL ALDIĞI DİZİLER

1994 : Kaygısızlar

1997 : Böyle mi Olacaktı (Aysel)

1999 : Sır Dosyası

2002 : Reyting Hamdi (Hülya)

2002 : Zerda (Hacer Eroğlu)

2004 : Büyük Buluşma I. Sezon (Belkız)

2005 : Kayıt Dışı (Gülnihal)

2005 : Sevda Tepesi (Neriman)

2005 : Kırık Kalpler Durağı

2005 : Naciye'yi Kim Sevmez (Mahkûm)

2006 : Aşk Beklemez (Nevin)

2006 : Kaybolan Yıllar (Suna)

2007 : Kelebek Çıkmazı (Resmiye)

2008 - 2011 : Küçük KadınlarHala (Şevkiye)

2011 : Anneler ile Kızları (Feride)

2012 : Krem (Fikret)

2013 : Tatar Ramazan (Emine)

2014 : Yedi Güzel Adam (Şerife Erdem'in Annesi)

2015 : Serçe Sarayı (Mukaddes)

2015 : Hatırla Gönül (Mehtap)

2016 : O Hayat Benim

2018 : Avlu (Naciye)

HÜLYA ŞEN ROL ALDIĞI TİYATROLAR

2006 : Paramparça

2011 : Her Yöne 90 Dakika

2013 : Terzinin Türküsü

2013 : Ah Evlendim, Vah Evlenemedim

HÜLYA ŞEN'İN KAZANDIĞI TİYATRO ÖDÜLLERİ

2006 - Paramparça

2011 - Her Yöne 90 Dakika (4 farklı karakter)