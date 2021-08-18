Hülya Avşar denizde şov yaptı

Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi soluğu Ayvalık'taki yazlığında aldı. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi.