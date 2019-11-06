Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birileşik Devletleri'nin yaptığı operasyona kadar IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi. Amerikan CNN International kanalına konuşan Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı operasyona kadar IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi.
Amerikan CNN International kanalında soruları yanıtlayan Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle