Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk

Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birileşik Devletleri'nin yaptığı operasyona kadar IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi. Amerikan CNN International kanalına konuşan Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" dedi

06.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:28
Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı operasyona kadar IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi.


Amerikan CNN International kanalında soruları yanıtlayan Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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