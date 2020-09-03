Hulk Dede Türbesinin çevre düzenlemesi başladı Kilis'te, bulunan Hulk Dede Türbesinin çevre düzenlemesine başlandı.

Kilis'te, bulunan Hulk Dede Türbesinin çevre düzenlemesine başlandı.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Çaylak Mahallesinde bulunan Hulk Dede Türbesi ile çevresinin daha iyi bir görünüme kavuşması için çevre düzenlemesine başladı.

Park ve Bahçe Müdürü Abidin Yılmaz, Çevre düzenlemesi yapılacak Hulk Dede Türbesinin bulunduğu yerde incelemelerde Bulundu. Türbenin yanında bulunan dut ağacının budaması yapıldı. Kısa süre sonra Hulk Dede Türbesinin çevresinde düzenlemeler yapılacak.

Hulk Dede Türbesinin bulunduğu alanda Havuz İşletmeciliği yapan İrfan Oylumluoğlu, Park ve Bahçe Müdürü Abidin Yılmaz'ın gelerek çevre düzenlemesi yapılacak Hulk Dede Türbesinde incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, "İnşallah kısa süre içerisinde türbe çevresinde yeni düzenlemeler tamamlanmış olacak. Buranın inanç turizmi açısından önemli bir yer, ziyaretçilerimiz geliyor. Bu nedenle buranın daha güzel bir görünüme kavuşması gerekiyor. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut ile Park ve Bahçe Müdürü Abidin Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA