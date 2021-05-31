Hükümlü ve tutuklular için kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Erzurum'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" Protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Erzurum'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" Protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen kampanya kapsamında, kentteki alış veriş merkezlerinin yanı sıra kent meydanındaki bazı noktalara kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Kampanya kapsamında bir alış veriş merkezine kurulan standa gelen Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve beraberindeki kent protokolü ile adli erkan temsilcileri kitap bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bölükbaşı, Adalet Bakanlığınca Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla "Bir kitap bir umut" adı altında bağış kampanyası düzenlediğini hatırlattı.

Vatandaşların kampanyaya katılarak ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneleri şenlendirmelerini isteyen Bölükbaşı: "Cezaevindeki hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamlarını ve kendilerini geliştirmek için kitap okuma alışkanlığını da geliştirmelerini istiyoruz. Cezaevindeki hükümlülerin ıslahı bizim için çok önemli. Onların topluma kazandırılması ve topluma daha iyi birey olarak dönmeleri için çeşitli eğitim tedbirleri uyguluyoruz. " dedi.

Bölükbaşı, hükümlülere yönelik iş yurtları aracılığıyla çeşitli iş kollarında sürdürdükleri faaliyetler kapsamında hükümlülerin sonraki hayatlarında yen iş edinmelerine ve gelir elde etmelerine olanak sağladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer