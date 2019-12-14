Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili
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Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bir polis şefi, hükümete yönelik eleştirileri "trollemek" için anonim Twitter hesabı kullandığını itiraf etti. Şef, belediye başkanına durumu anlatması sonrası akıl sağlığı tedavisi için 6 haftalık izne ayrıldı.

14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:32
Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili

'nin Vermont eyaletinde bir şefi, hükümete yönelik eleştirileri "trollemek" için anonim hesabı kullandığını itiraf etti. Şef, belediye başkanına durumu anlatması sonrası akıl sağlığı tedavisi için 6 haftalık izne ayrıldı.


Gazetecilere konuşan Burlington Polis Şefi Brandon del Pozo, Twitter'daki eleştirilere yanıt vermek için 4 Temmuz günü 1 saatliğine anonim hesap kullandığını söyledikten sonra "Paylaşımlarımı sildim ve hesabı kapattım çünkü yanlış bir şey yaptığımı ve bunun ben olmadığımı fark ettim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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