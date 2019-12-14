Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili

14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:32

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bir polis şefi, hükümete yönelik eleştirileri "trollemek" için anonim Twitter hesabı kullandığını itiraf etti. Şef, belediye başkanına durumu anlatması sonrası akıl sağlığı tedavisi için 6 haftalık izne ayrıldı.



Gazetecilere konuşan Burlington Polis Şefi Brandon del Pozo, Twitter'daki eleştirilere yanıt vermek için 4 Temmuz günü 1 saatliğine anonim hesap kullandığını söyledikten sonra "Paylaşımlarımı sildim ve hesabı kapattım çünkü yanlış bir şey yaptığımı ve bunun ben olmadığımı fark ettim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle