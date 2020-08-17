Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu nedir? Hükümet Kadın nerede çekildi?
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Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu nedir? Hükümet Kadın nerede çekildi?

İzleyenler tarafından büyük beğeni ile izlenen Hükümet Kadın, oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgiyle takip ediliyor. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu nedir?

Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın konusu nedir? Hükümet Kadın nerede çekildi?
17.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:11

Kahkahanın bir an eksilmediği, hem hüzünklendirilen hemde düşümdğüğren filmi Hükümet Kadın, seyircisine keyifli dakikalar yaşatıyor

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın Mardin Midyat'ta çekilmiştir. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Mardin ilinin yaklaşık 105 bin nüfuslu bir ilçesidir.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Mahir İpek – Ikram

Gülhan Tekin – Fehime

Burcu Gönder – Güle

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah Kaynak

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Bülent Çolak – Baran

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

8 çocuklu, okuma yazma bilmeyen kadının Midyat Belediye Başkanı olma hikayesini konu alan filmdir. Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikayesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor...

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