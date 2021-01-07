Hukukçu memurlar avukatlık stajı düzenlemelerinin hızlanmasını bekliyor

Hukuk Fakültesi Mezunu Memurları Platformu Sözcüsü Muhammed Enes Çınar, platform üyesi devlet memurlarının avukatlık stajı için yapılacak düzenlemenin hızlandırılmasını beklediklerini bildirdi.

Platform Sözcüsü Enes Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, hukuk alanında çalışmak isteyen memurların iş ve aile hayatlarının yanında ciddi bir emek vererek hukuk fakültesinde eğitim aldıkları belirtti.

Memurların hukuk alanında çalışabilmesi için avukatlık stajını yapmaları gerektiğini vurgulayan Çınar, kamu kurumunda çalışan memurların avukatlık stajını yapmalarına engel olan kuralların değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan ile İstanbul 2 Nolu Baro Başkan Adayı Cavit Tatlı'nın yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirildiğine ve memurların staj sorununun çözüleceğine ilişkin fikir birliğinin oluştuğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Memurların staj sorununun çözümü noktasında yetkililer yeşil ışık yakmış oldu. Yapılan bu açıklamalar, düzenleme bekleyen memurları umutlandırdı. Memurların ilk altı aylık mahkeme stajını ücretli izinli olarak ya da esnek çalışma veya başka bir yöntem ile ikinci altı aylık stajını da kamu kurumlarında avukatlar yanında mesaileri içinde yerine getirilmesi uygun bir çözüm olabilecektir. Kamu kurumlarında çalışan memurların, kamu kurumlarındaki avukatların yanında staj yapması hem stajyer hem de kamu kurumu için kazanım olacaktır. Ayrıca kamuda kıdemli binlerce avukat olduğu düşünüldüğünde staj yapmak isteyen hukuk mezunu memurların mağdur edilmesi adil ve etkin bir kamu yönetimi anlayışı ile bağdaşması düşünülemeyecektir. Sorunun çözümü için destek sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyor, düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesini ümit ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş