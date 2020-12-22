Huesca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Huesca - Levante maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Huesca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Huesca - Levante maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Huesca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Huesca - Levante maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar

Huesca - Levante maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Huesca ve Levante 22.12.2020 Salı günü İspanya La Liga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bilyoner TV canlı yayınlıyor.

Huesca Levante Hangi Tarihte?

Huesca Levante Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Huesca Levante Hangi Kanalda?

Huesca - Levante maçını Bilyoner TV canlı olarak yayınlayacak

Huesca Levante Maçı Hangi Gün?

Huesca - Levante maçı Salı günü oynanacak

Huesca Levante Saat Kaçta?

Huesca - Levante Maçın başlama saati 21:45

Huesca Düşme Hattında

Huesca, geçtiğimiz haftayı mağlubiyet ile kapatan takımlardan biriydi. Konuk oldukları Athletic Bilbao deplasmanından puansız döndüler. Maçın bitimine 5 dakika kala yedikleri 2 golle 2-0 mağlup olan Michel'in öğrencileri La Liga'da topladığı 11 puan ile düşme hattında yer alıyor. Bu sezon sadece 1 galibiyetleri var. Bu hafta iç sahada Levante'yi konuk edecek Huesca'da Jorge Pulido kart cezalısı.

Levante'den Sürpriz Galibiyet

Levante, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatmayı başardı. İç sahada konuk ettikleri güçlü Real Sociedad'ı 2-1 ile geçerek sürpriz bir galibiyet aldılar. Bir önceki iç saha maçında ise Getafe'yi 3-0 mağlup etmişlerdi. Son 5 La Liga maçında 8 puan toplayan Paco Lopez'in öğrencileri düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor. Real Sociedad karşısında aldıkları galibiyet ile şimdilik düşme hattından çıkmayı başardılar.

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Huesca'da Jorge Pulido kart cezalısı.

Hueca'nın ilk 11'i

Huesca'nın muhtemel kadrosu: Andres Fernandez, Pablo Maffeo, Jorge Pulido, Pablo Insua, Luisinho, Mikel Rico, Pedro Mosquera, Rafa Mir, Juan Carlos Real, David Ferreiro, Shinji Okazaki

Levante'nin ilk 11'i

Levante'nin muthtemel kadrosu: Aitor, Tono, Coke, Ruben Vezo, Rober, Melero, Radoja, Morales, Ruben Rochina, Campana, Roger