Reklam gelirlerinin bu sene yarı yarıya düşmesi nedeniyle çok sayıda dizi için final alındı. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan diziler olurken, diğerleri ise geçen sezondan beri devam eden diziler oldu. Peki, Hudutsuz Sevda seneye devam edecek mi?

HUDUTSUZ SEVDA NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon ekrana veda eden dizi sayısı 13 oldu. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding" oldu.

İddialı açılışlar yapsa da ekranda fazla tutunamayan diğer diziler ise geçen sezon başlayan "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani" yapımları.

Bu sene başrol oyuncuları 'Yılın En İyi Çifti' seçilen Yabani'nin geçen hafta final yapması bekleniyordu.

RTÜK'ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle dizinin finali yeni yıla kaldı.

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ, YENİ SEZONDA VAR MI?

Now tv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hudutsuz Sevda, yeni sezonda da ekranlarda olacak. Dizide heyecan gelecek sezonda devam edecek.