Hudutsuz Sevda CANLI izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 61. Bölüm NOW TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 61. Bölüm NOW TV CANLI izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Russo'nun gelişiyle birlikte Halil İbrahim ve Fikret kendilerini yeni bir tehlikenin ortasında bulur. İskender'in verdiği karar savaşın yönünü değiştirirken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki bağ daha da güçlenir.

Didem, yaşadığı büyük sarsıntının ardından Zeynep'e karşı yeni bir cephe açarken, Damla'nın Esma üzerindeki baskısı Fikret'i zor bir seçimin eşiğine getirir. Herkesin kendi savaşını verdiği bu bölümde, alınan kararlar geleceği şekillendirecek.

Russo'nun gelişi hangi sırları ortaya çıkaracak? Halil İbrahim ve Zeynep bu fırtınayı birlikte aşabilecek mi?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem'in kurduğu baskı, Halil İbrahim ve Zeynep'in hayatını geri dönülmez bir yola sürükler. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak uğruna istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın en ağır bedelini ödemeye hazırlanır.

Öte yandan, Kemal'in gerçekleştirdiği infaz yeni bir savaşın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret cephesinde başlayan iş birliği tüm dengeleri değiştirir. Russo'nun gelişi ise büyük çatışmanın habercisidir.

Zeynep ve Halil İbrahim'in aşkı bu fırtınadan sağ çıkabilecek mi? Russo'nun gelişiyle neler değişecek?

Hudutsuz Sevda'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

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