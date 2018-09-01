Hüda Par, Odunpazarı ve İnönü Esnafının Derdini Dinledi

HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı Orhan Dikgöz ve İnönü ilçe Başkanı Mehmet Emin Tarhan, beraberlerindeki heyetle birlikte Odunpazarı ve İnönü ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlediler.

İlk önce Odunpazarı ilçesi esnafını ziyaret eden heyet esnafın durumunu sorarak sıkıntı ve taleplerini dinlediler. Daha sonra İnönü ilçesine geçen heyet, burada esnafı tek tek dolaşarak sorunları dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Dikgöz ve beraberindeki heyet, İnönü İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu'yu makamında ziyaret ederek ilçenin ekonomisi üzerine fikir alışı verişinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı Orhan Dikgöz, esnafın fırsatçılar tarafından yerli ürünlere yaptığı zamlar, karaborsacılığın artması ve doların yükselişi nedeniyle iş yapamaz duruma geldiğini belirtti.

"Yerli ürünlere yapılan zamlar esnafı zor durumda bırakıyor"

Esnafın zor bir süreçten geçtiğini ve yerli üretime dayalı ekonomi modeline geçilmesi gerektiğini vurgulayan Dikgöz, "Odunpazarı ve İnönü ilçe esnafımızı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledik. Esnaf gerçekten ziyaretlerimize şaşırdı. Siyasilerin, sadece seçimden seçime kendilerini ziyaret ettiğini belirterek seçim olmadığı halde böyle bir ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. Esnaf; doların artışı, dolar bahanesiyle yerli ürünlerde bazı fırsatçıların yaptığı zamlar başta olmak üzere birçok nedenden dolayı zarar ettiklerini, işlerinde büyük düşüşlerin yaşandığını söylediler. Esnaf, bir an önce giden bu kötü gidişatın önlenmesi için bizden de destek istediler. Yapılan zamlar nedeniyle aldıkları ürünlerde, bir önceki fatura ile şimdiki faturayı karşılaştırıp, aradaki farkı gösterdiler" dedi.

"Dışa bağımlılık bitirilmelidir"

Artık yerli üretim modeline geçilmesinin elzem olduğunu hatırlatan Dikgöz, "Esnafın iş yapamayışı, piyasaların durumu pek de iç açıcı değil. Evet, ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. İktidar halkla bütünleşmeli. Netice itibariyle aynı gemide hep birlikte yaşıyoruz. Bu sürecide birlikte atlatacağız. Artık yerli üretime dayalı ekonomi modeline geçilmeli. Yerli üretim yapan çiftçiler desteklenmeli. Yerli üretim teşvik edilerek, dışa bağımlılık bitirilmelidir" şeklinde konuştu.

Son olarak Dikgöz, esnaf ziyaretinin ardından İnönü İlçe Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu'yu makamında ziyaret ettiklerini, samimi bir ortamda geçen ziyarette ilçe ekonomisi, çiftçilerin talepleri, karşılaşılan sıkıntıları ve ekonominin gidişatıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR