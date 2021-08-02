HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
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HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Konya'ya gelen HÜDA PAR Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ile Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin beraberlerinde Konya İl Başkanı Zülfi Tan ile merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine giderek, hayatını kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurulan taziye çadırında bir saat kadar kalan heyet üyeleri, ailenin yakınlarına sağduyu çağrısında bulundu.

Heyet, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taziye çadırından ayrıldı.

HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
HÜDA PAR heyeti, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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