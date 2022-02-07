Hüda Kaya ne dedi? Hüda Kaya Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne yazdı? Hüda Kaya'nın paylaşımı ne?

Hüda Kaya paylaşımı ile bir skandala imza attı. HDP'li Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" tweetiyle tepki toplamasının ardından paylaşımını kısa sürede sildi. Kaya'nın paylaşımına AK Partili Ömer Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz." dedi. Peki, tüm detaylarıyla Hüda Kaya ne dedi? Hüda Kaya Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne yazdı? Hüda Kaya ne yazdı? Hüda Kaya'nın paylaşımı ne? Detaylar haberimizde.

HÜDA KAYA NE DEDİ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yakalandı. Erdoğan ve eşine birçok siyasi liderden geçmiş olsun mesajı gelirken siyaset sahnesi bir anda yumuşadı. Ancak gelen mesajlar arasında skandal ifadeler kullananlar da vardı. Bunlar arasına HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da yer aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin tepki çekmesinin ardından Hüda Kaya, paylaşımını silerek yeni tweet attı. Kaya, yeni tweetinde, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi.

HÜDA KAYA'NIN SÖZLERİNE AK PARTİ NE DEDİ?

Hüda Kaya'nın skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

HÜDA KAYA'NIN SÖZLERİNE CHP NE DEDİ?

Soruları da yanıtlayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımında bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz" ifadelerini kullandı.

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