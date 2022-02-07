Hüda Kaya hangi partiden milletvekili vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Hüda Kaya paylaşımı ile bir skandala imza attı. HDP'li Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" tweetiyle tepki toplamasının ardından paylaşımını kısa sürede sildi. Peki, Hüda Kaya kimdir? Hüda Kaya hangi partiden milletvekili? Hüda Kaya aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

HÜDA KAYA KİMDİR?

Hüda Kaya 9 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Uzun yıllar Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan ile Filistin mülteci kamplarında çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği'ne de üye olan Kaya, iki dönem Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Ayrıca Demokratik İslam Kongresi Şura Girişimi Üyeliği de yapmaktadır.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı olarak seçilmiş ve meclise girmiştir.

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