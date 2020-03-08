Hububat üreticisi bereketli sezon bekliyor
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Şanlıurfa, Türkiye, Çullu, Güncel

Hububat üreticisi bereketli sezon bekliyor

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından Şanlıurfa'da, hububat üreticileri sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

08.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:17
Hububat üreticisi bereketli sezon bekliyor

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından Şanlıurfa'da, hububat üreticileri sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

Yaklaşık 6,5 milyon dekar alanda hububat üretiminin yapıldığı kentte, ülke mercimeğinin yüzde 36'sı, arpanın yüzde 15'i, buğdayın ise yüzde 10'u üretiliyor. Geçen yıl özellikle yağışların düzensiz olması nedeniyle istediğini bulamayan hububat üreticisi, bu yıl sonbahar ve kış aylarında etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, bu yıl düzenli yağışlar dolayısıyla çiftçinin zamanında ekim yapabildiğini ve şimdiye kadar yağışların hububat üreticisinin istediği gibi gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıl yağışlar nedeniyle çiftçinin kötü bir yıl geçirdiğini belirten Çullu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yağmur yağdığında çiftçilerimiz umutlandı fakat beklenen yağışın 2 katı gerçekleşince ekim ve hasat yapılamadı. Dolaysıyla yeterli verim alamadık. Geçen yıl çiftçimizin umutsuzluk yılıydı. Şu ana kadar mevsim normallerine göre giden düzenli yağışlar, çiftçimiz için umut oldu. Özellikle hububat ekimi yapan çiftçilerin ürünleri, doğal yağışlara bağlı. Şu an mart ayındayız, yağışlar normal seyrinde geçiyor. Günümüze kadar kuraklık söz konusu olmadı. Geçen yıllarda bu ayda kuraklık sorunu yaşadık. 2 ay üst üste yağış düşmedi. Bu yıl çok şükür, önemli bir sorun görünmüyor. Bölgede ekili buğday, arpa, mercimek ve nohut şu ana kadar sorun yaşamıyor. Bundan sonra da yağışların düzenli gitmesini umut ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanda da istenilen yağışların düşmesiyle iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz."

Çiftçilerden doğal kaynakları verimli kullanmalarını isteyen Çullu, fazla suyun fazla ürün anlamına gelmediğini, toprağa çok zarar verdiğini belirterek, bilimsel metotların dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Çok iyi olacak"

Akçalı Mahallesi'nde 40 yıldır çiftçilik yapan Musa Döger ise bu yıl tarlalarına mercimek ve buğday ektiklerini söyledi.

Şu an için ekinlerin oldukça verimli olacağını gözlemlediklerini aktaran Döger, şunları kaydetti:

"Geçen yıl fazla yağışlar nedeniyle istediğim verimi alamadım. Tarlamıza zamanında ekimi yapamadık ve hasat zamanında yağış olmasıyla ürünümüz çok zarar gördü. Yani aslında geçen yıl ürünümüz, masrafımızı bile karşılamadı ama şükürler olsun bu yıl yağışlar düzenli gidiyor. Bu yıl verimden çok umutluyuz. Ürün rekoltesi inşallah çok iyi olacak. Bunun için dua ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çok fazla yağış da kuraklık da olmaz ve beklentimiz gerçekleşir."

Hububat üreticisi bereketli sezon bekliyor

Kaynak: AA

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Hububat üreticisi bereketli sezon bekliyor

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