Hubble Uzay Teleskobu, Devasa Bir Yıldız Patlamasının Büyüleyici Fotoğrafını Paylaştı

Hubble Uzay Teleskobu akıllara kazınan birçok fotoğraf çekti ve unutulmaz fotoğraflar çekmeye devam ediyor. Yeni görseller ise Eta Carinae isimli ikili yıldız sisteminden geldi. Devasa yıldız sisteminin patlaması, Hubble Teleskobu tarafından görüntülendi.

Eta Carinae'nin 1844 yılında 'Büyük Patlama' (Big Bang olayıyla yalnızca isim benzerliği gösterir) isimli olayda patladığında gökyüzünde birkaç haftalığına en parlak yıldız haline gelmişti. Sonrasında patlamanın 'süpernova benzeri' olduğu ortaya çıksa da Eta Carinae bir şekilde kurtulmuş ve 10 Güneş kütlesinde bir bulutuyla birlikte 32 milyon kilometre genişliğe ulaşmıştı.

Bu olayı görüntülemeyi başaran Hubble Uzay Teleskobu, 'Büyük Patlama' olayından kalanları görüntüleyerek olağanüstü bir sahneyi astronomi meraklılarının beğenisine sundu.

Büyük olan yıldızı Güneş'ten 90 kat daha büyük ve beş milyon kat daha parlak olan Eta Carinae, yörüngeleri birbirinden 225 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ikili yıldız sistemi olarak biliniyor. Sistemin küçük yıldızıysa Güneş'ten 30 kat büyük ve bir milyon kat daha parlak olmasıyla dikkat çekiyor.

Hubble Teleskobu'nun çektiği fotoğrafın yakınlaştırılan videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.