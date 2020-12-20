Hubble, Devasa Eınsteın Halkasını Görüntüledi
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Hubble, Devasa Eınsteın Halkasını Görüntüledi

20.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:47
Hubble, Devasa Eınsteın Halkasını Görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, devasa Einstein halkasını görüntüledi Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.

Hubble Uzay Teleskobu, devasa Einstein halkasını görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.

ScienceNews sitesinin haberinde, Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü "Molten Halkası" takma adı verildiği, halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu belirtildi.

Ön plandaki oval galaksinin çekim kuvveti nedeniyle bu görüntünün oluştuğu belirtildi.

IŞIK BÜKÜLMÜŞ

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez (teorik fizikçi Albert) Einstein'in genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin çekim etkisiyle bükülür" değerlendirmesini yaptı.

Gökbilimciler, "Burada, arka plandaki galaksiden gelen ışık, önündeki galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle kavislenerek bükülmüş" ifadesini kullandı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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