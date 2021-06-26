Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı
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Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı

Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Hozat İlçe Belediyesi'nde bir çalışanda Covid-19 tespit edilmesi üzerine temaslı 12 personel 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli'nin Hozat İlçe Belediyesi'nde bir çalışanda Covid-19 tespit edilmesi üzerine temaslı 12 personel 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Hozat ilçe Belediyesi'nde bir çalışanın Covid-19 testin pozitif çıktı.Bunun üzerine temaslı olan 12 kişi 10 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. 10 gün boyunca iş ve işlemleri ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik, başkan sekreteri ve bir fen işleri çalışanının yürüteceği belirtildi.

(Ercan Topaç/ İHA)

Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı
Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı
Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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