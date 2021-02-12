Hortumu fark eden harita teknikeri, konteynerdeki işçileri önlem almaları için uyarmış

Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti

AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde 18 kişinin yaralanmasına yol açan hortumu arkadaşlarından önce fark eden harita teknikeri Ünal Sarıpınar'ın uyarısı sonucu, inşaat alanında bulunan ve afet nedeniyle parçalanan konteynerdeki işçilerin kısa süre içinde kendilerini korumaya çalıştığı belirtildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 18 kişinin yaralanmasına yol açan hortumu arkadaşlarından önce fark eden harita teknikeri Ünal Sarıpınar'ın uyarısı sonucu, inşaat alanında bulunan ve afet nedeniyle parçalanan konteynerdeki işçilerin kısa süre içinde kendilerini korumaya çalıştığı belirtildi.

Alaçatı Mahallesi'nde denizde başlayan ve karada birçok ev ile iş yerinin hasar görmesine neden olan hortum, Yumrukkoyu mevkisindeki bir inşaat sahasına da büyük zarar verdi.

Buradaki vincin devrilmesine ve işçilerin kaldığı konteyterlerin parçalanmasına yol açan hortum, birçok aracı da sürükledi.

Konteynerin camından bakınca hortumu fark eden harita teknikeri Ünal Sarıpınar'ın (42) uyarısı sonrası yere yatan bazı işçiler, afeti hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan ve sağlık durumları iyi olan 16 işçinin büyük çoğunluğu taburcu edildi.

Ünal Sarıpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saat 21.30 sıralarında bir anda elektriklerin kesildiğini belirtti.

O esnada camdan bakınca denizin yükselip kendilerine doğru geldiğini fark ettiğini anlatan Sarıpınar, "Arkadaşlarıma 'kaçın' diye bağırdım. O sırada hortum üzerimize geldi. Birinci koğuşta 2 arkadaşımız kalıyordu. Onlar sesimi duyup bize doğru gelince yara almadılar. Çok kötüydü. Ben bağırınca arkadaşlarımız birkaç saniye öncesinde olayın geleceğini anladılar.

Deniz 30-40 metre yükselmiş gibiydi." diye konuştu.

İnşaatta harita teknikeri olarak çalışan Özkan Can da Sarıpınar'ın hortumu erken fark ettiğini dile getirdi.

Sarıpınar'ın "kaçın, yatın" diye bağırdığını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"O esnada biz koridora çıkmaya fırsat bulamadık. Kapıyı çektiğim anda odamın duvarı uçtu. Güvenlik kulübesinin uçtuğunu gördüm. Güvenlik görevlimiz yaralanmıştı. Burada 55-60 civarı işçi vardı. Herkes konteynerdeydi. Dinlenmeye çekildiğimiz esnada oldu. Buradaki birçok konteyner uçup gitti. Haritacı arkadaşımız bizi uyardı, onun sayesinde 1-2 saniye öncesinde hazırlanma fırsatı bulduk."

Yaralanan işçilerden Muammer Erduygun ise Sarıpınar'ın kendilerine bağırdığını duyduklarını ve ayağa kalkıp yanına gitmeye çalışırken hortumun geldiğini söyledi.

Ranza ve dolapların üzerlerine devrildiğini belirten Erduygun, şunları kaydetti:

"Dolabın çarpmasıyla yere yığıldım, arkadaşım da üzerime düştü. İkimizin üzerine de dolap devrildi ve altta kaldık, kalkamadık. 10 saniye sürdü. Arkadaşlar geldiler, alt koğuşta kalanlar bizi kurtardılar. Yaralıları da şantiyenin araçlarıyla hastaneye götürdüler. Arkadaşım uyarmasıydı tutabileceğimiz bir yer olmayacaktı. Onun bizi uyarmasıyla en azından tutunabildik. Yoksa hortum bizi de götürebilirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör