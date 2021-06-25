Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Actions 2021 Calls Webinar 29 Haziran'da!

Bu sene açılışı yapılan Ufuk Avrupa Programı altında destek vermeye devam edecek olan Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA), nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer...

Bu sene açılışı yapılan Ufuk Avrupa Programı altında destek vermeye devam edecek olan Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA), nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa'yı ve Türkiye'yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Yeni programla beraber bazı değişikliklerin gerçekleşeceği çağrılara dair ayrıntılı bilgilendirme yapmak amacıyla, 29 Haziran 2021, Salı günü 10: 30 - 15: 30 saatleri arasında "Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Actions 2021 Calls Webinar" Etkinliği düzenlenecektir.

Avrupa Komisyonu ilgili birimlerinin ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL'ın da katılım sağlayacağı çevrim içi etkinliğe akademi, sanayi, kamu ve sair her alandan araştırmacılarımız katılım sağlayabilir.

Programda TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmaları sonrası, doktora sonrası araştırmacıların bireysel araştırmalarına yönelik cazip imkanlar sunan ve 22 Haziran'da açılması beklenen Postdoctoral Fellowships - Doktora Sonrası Burslar (eski IF- Bireysel Burslar) çağrısı hakkında Avrupa Komisyonu birim sorumlusu tarafından detaylı bilgilendirme sağlanacak, başarılı bir proje yazmaya dair ipuçları hem uzman hem başarı hikayesi gözünden paylaşılacaktır. Sonrasında yine 22 Haziran'da açılması beklenen Doctoral Networks - Doktora Ağları (eski ITN) başta olmak üzere diğer çağrılar hakkında Avrupa Komisyonu tarafından bilgi verilecek ve TÜBİTAK Ufuk Avrupa Destekleri aktarılacaktır. Program esnasında Webinar sistemi üzerinden araştırmacılarımız sorularını iletebilecek ve sorular program sonu Soru-Cevap seansında cevaplandırılacaktır.

İngilizce dilinde gerçekleşecek etkinlik programına buradan erişebilirsiniz.

Marie-Curie Destekleri hakkında bilgi verilecek etkinliğe bu anket üzerinden 27 Haziran 2021 tarihine kadar kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra kayıt kabul edilmeyecektir.

Etkinliğe kayıt yaptıran katılımcılara, kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin bilgi 28 Haziran 2021'de e-posta yolu ile iletilecektir.

Etkinlik Tarihi: 29 Haziran 2021

Etkinlik Saati: 10: 30 - 15: 30

Son Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2021

Etkinlik Dili: İngilizce

İletişim: ncpmobility@tubitak. gov. tr

Kaynak: Habermetre