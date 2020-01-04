Hopa TSO Başkanı Akyürek Açıklaması

04.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:40

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Akyürek, Hopa'nın bir ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Akyürek, ilçedeki özel bir işletmede düzenlediği basın toplantısında, Hopa'nın ticaret merkezi olmasının tarihsel sürecine ilişkin bilgi paylaştı.

Hopa TSO'nun 135 yıllık tarihe sahip olmasının gururunu yaşadıklarını vurgulayan Akyürek, Hopa'nın bir ticaret merkezi olduğunun altını çizdi.

Akyürek, bir gazetecinin, yeni uygulamaya alınan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile ilgili sorusu üzerine, sistemin eşit koşullarda tüm ülkelerde uygulanmasını istediklerini aktardı.

Uluslararası anlaşma gereği, konuya ilişkin yasanın 13 ülkede uygulanmasının ön görüldüğünü ancak sadece Türkiye'de uygulamaya alındığını savunan Akyürek, "Uygulamanın, yabancı uyruklu araçların Türkiye'deki lojistiği, nakliyeyi yok edeceği kanaatiyle dava açıldı. Açılan davanın sonuçlanmasına kadar kararın askıya alınmasını istiyoruz. Bu kapsamda biz de dün tüm Türkiye ile eş zamanlı Hopa'da bir eylem yaptık. Eylemde yol güzergahının etkilenmesi söz konusu oldu, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili ifademizi aldı. Bir sorun yok, bunlar olabilecek şeyler." dedi.

Toplantıya, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hopa Kaymakamı Abdurrezak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Artvin Belediye Başkanı Demirehan Elçin, Kemalapaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ve oda üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA