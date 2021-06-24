HONG KONG - Muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
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HONG KONG - Muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi

Anadolu Ajansı / Miguel Candela - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesi editörü yayın hayatına son verdiklerini açıkladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesi editörü yayın hayatına son verdiklerini açıkladı.

Apple Daily'in kurucusu Jimmy Lai'nin danışmanlarından Mark Simon, BBC'ye verdiği röportajda, Perşembe günü gazetenin son nüshasını basacaklarını ve bu nedenle çalışanların da son kez gazete binasında toplandıklarını belirtti.

Simon Hong Kong güvenlik güçlerinin, günün erken saatlerinde yönetim kurulu toplantısının devam ettiği esnada gazeteye baskın düzenlediğini ve bir gazeteciyi gözaltına aldığını belirtti.

Söz konusu baskınla, polisin yönetim kurulu toplantısından çıkacak kararı etkilemeye çalıştığını söyleyen Simon, "personel güvenliğini göz önünde bulundurarak" gece yarısından itibaren gazetenin faaliyetlerine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

26 yıllık gazetenin yarın son baskısı yayımlanacak.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi gözaltına alınmıştı

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

HONG KONG - Muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
HONG KONG - Muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
HONG KONG - Muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi
HONG KONG - Muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela

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