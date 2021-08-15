Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoları organize eden "Sivil İnsan Hakları Cephesi" feshedildi

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, demokrasi yanlısı protestoların arkasındaki Sivil İnsan Hakları Cephesi grubunun feshedildiği bildirildi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, demokrasi yanlısı protestoların arkasındaki Sivil İnsan Hakları Cephesi grubunun feshedildiği bildirildi.

Hong Kong'da özellikle 2019'daki demokrasi yanlısı gösterilerin büyük kısmını düzenleyen Sivil İnsan Hakları Cephesinden yapılan açıklamada, grubun daha fazla faaliyet gösteremeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, grup var olmasa da sivil toplumu desteklemeyi sürdürecek farklı grupların ideallerine bağlı kalınacağına inanıldığı belirtildi.

Bölge basınına yansıyan haberlerde ise grubun söz konusu kararı, Ulusal Güvenlik Yasası'nın muhtemel ihlali gerekçesiyle polis soruşturmalarıyla karşılaşmaları nedeniyle aldığı kaydedildi.

Diğer yandan, Hong Kong polisi de ulusal güvenlik veya diğer yasaları ihlal eden grup veya kişilerin soruşturulmaya devam edileceğini açıkladı.

Polis, grubun faal olup olmamasına bakılmaksızın üyelerinin takibe alınacağını ifade etti.

Protestolarla ilgili gözaltına alınan Sivil İnsan Hakları Cephesinin eski liderlerinden Figo Chan ve Jimmy Sham ise hala serbest bırakılmadı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen