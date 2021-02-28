Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı

28.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:12
Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına aldı.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına aldı.

Hong Kong Emniyet Biriminden yapılan açıklamada 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve pazartesi günü mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşları 23 ila 64 olan aktivistlerin ocak ayında da gözaltına alındıkları ve ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hong Kong'da 47 aktivist gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 12:19:57. #1.14#
title