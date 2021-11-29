Honaz Meslek Yüksekokulu'nda İlk Yardım Eğitimi

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitime Honaz Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli katıldı.

Yapılan eğitim ile birlikte katılımcılar; Genel İlk Yardım Bilgileri, Vücut Sistemleri, Acil Taşıma Teknikleri, OED Kullanımı, Temel Yaşam Desteği (TYD), Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Uygulaması, Bilinç Bozukluklarında ve Ciddi Hastalıklarda İlk Yardım, Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım, Boğulmalarda İlk Yardım, Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım, Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlk Yardım, Zehirlenmelerde İlk Yardım, Yanık, Soğuk ve Sıcak Acillerinde İlk Yardım, Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım başlıkları altında teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladılar.

Eğitim sonrasında yapılan yazılı sınav ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayan Honaz Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli, acil durumlarda oluşabilecek ilk yardım ihtiyacı durumunda müdahale edebilecek bilgilere ulaştılar.

Yapılan uygulamalı "İlk Yardım Eğitimi"nin çok faydalı olduğunu belirten Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ, ilk yardım eğitiminin önemli olduğunu, bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve tüm kurumların çalışanlarına da verilmesini dilediğini belirtti.

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