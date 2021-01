Hollywood'un en zengin aktörü Dwayne Johnson havuzlu çiftlik evini zararına satıyor

48 yaşındaki Johnson, bu evi 2019 yılında 9 milyon dolara satın almıştı. Satmak için istediği miktar ise 7.5 milyon dolar. 14 bin metrekarelik bu yapının bir de 45 dönümlük bir arazisi bulunuyor.Atlanta'nın kırsalındaki çiftlik evinde at yetiştirmek için özel bölüm ve binicilik için de özel bir arazi yer alıyor.Dwayne Johnson'ın satışa çıkardığı malikanenin ceviz ağacından yer döşemeleri, yüksel tavanları, oturma odasında da taştan bir şömine bulunuyor.Ahşap ve taşı bir araya getiren yapıda sekiz yatak odası, büyük bir kütüphane, bir mahzen, tuzlu su havuzu da var.Johnson'ın elden çıkarmaya karar verdiği mülkün ana binasının yanında bir de çok sayıda kişinin kalabileceği konuk evi bulunuyor. Bu konuk evinin altı yatak odası var.Satışa çıkarılan mülkün bir başka dikkat çekici özelliği de sahip olduğu özel bir yapay göl.Mülkün içindeki şef mutfağın yanı sıra bahçede de yaz günleri için bir açık hava mutfağı yer alıyor.Eski bir güreşçi olan ve Hollywood'un en çok kazanan aktörü unvanını elinde tutan Dwayne 'Rock' Johnson, 2 Mayıs 1972'de ABD Kaliforniya'da doğdu.İzinden gittiği babası bir güreşçiydi bu yüzden de sürekli şehir şehir gezdiğinden, Dwayne Johnson'nun çocukluğu Yeni Zelanda'da geçti. Babası güreşi bırakınca Amerika'ya geri döndüler.Dwayne Johnson, lise yıllarında Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımına savunma oyuncusu olarak oynadı.Dwayne Johnson, daha sonra evleneceği "Danny Garcia" ile 1992 yılında Miami'de tanıştı. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra da Amerikan Futbolu kariyerine önem verdi, Kanada'da ve çeşitli kulüplerde oynadı. Sakatlanınca futbolu bıraktı.Sonra ailesinde birçok kişinin ilgili olduğu aile sporu olan güreşe başladı. Aile üyelerindekilerin hepsi onu eğitmek için ellerinden geleni yaptılar ama Rock'ı gerçekten eğiten kişi babası oldu.1.96 metre boyunda olan Dwayne Johnson, güreş kariyerine USWA (United States Wrestling Association) federasyonunda başladıktan sonra geri kalanını hep WWE'de geçirdi. (WWE : 1952 yılında ABD'de kurulan bir eğlence sporu şirketidir.) The Rock kesinlikle WWE'nin yarattığı en ünlü isimlerden biri ve belki de Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) ile birlikte güreş taraftarı olmayanlar tarafından tanınan tek isim.Dwayne Johnson, kısa sürede büyük başarı gösterdi, Rock Jerry Lawler'ın United States Wrestling Association adlı federasyonu ile anlaştı. Orada Flex Kavana adı ile güreşti. Rock USWA'de Bart Sawyer ile 1996 yılının yazında USWA World Tag Team Championship kemerini 2 kez kazandı.1997 yılında WWE'ye geldi. 2001 yılına gelindiğinde WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olmuştur. Toplamda 16 kez şampiyon olmuştur. Ancak ondan sonra Hollywood kariyerine ağırlık veren Dwayne Johnson, 2002 yılından sonra film çekimleri için yavaşça güreş dünyasından ayrıldı. 2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurdu ve film kariyerine ağırlık verdi.Daha önce "Rocky Maivia", "The Blue Chipper" gibi lakaplarla ringe çıkan Dwayne Johnson, 13 Şubat 1997'de Triple H'i yenerek İntercotinental kemerini ilk defa kazandıktan sonra Mart 1997'den itibaren kendisine "The Rock" demeye başladı.Dwayne Johnson, 2011 yılında John Cena ile güreş yaptı. ve tekrar 29 Mart 2013 tarihinde bir karşılaşma yaptılar bu sefer John Cena yendi. Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayla güreşi resmen bıraktığını ilan etti.1999 yılında "Beyond the Mat" adlı filmle sinemaya başladı. Yapımcıların dikkatini çekince "The Mummy : Returns, The Scorpion King" gibi filmlerde oynamasıyla yıldızı parladı. Daha sonra birçok filmde oynadı.2011 yılında Hızlı ve Öfkeli 5 filminde de Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolde yeraldı. 2013 yılında Mark Wahlberg ile birlikte "Pain & Gain" filminde oynadı.Dwayne Johnson, 1997'de Dany Garcia ile evlendi. Bu evlilik, 2008'de bitti. İkinci evliliğini ise 2019'da Lauren Hashasian ile 2019'da yaptı. Bu evlilikten de iki çocuğu oldu.

Kaynak: Hürriyet