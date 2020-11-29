Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi
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Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

29.11.2020 21:00 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:07
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

Sinema sektörünün en çok ses getiren ve ilgi gören yapımlarının başında Hollywood filmleri geliyor. Kimi sinemaseverler de asıl cevherin, Hollywood filmleri gölgesinde kalan filmlerde olduğunu düşünür ve dünya sinemasına gözlerini dikerler. Biz de Hollywood filmlerinden sıkılanlar için dünya sinemasının 10 şaheser filmini derledik.

1- KİRAZIN TADI

1997 İran yapımı Abbas Kiyarüstemi filmidir. Tahran'ın kenar mahallelerinden birinde arabasıyla dolaşarak intihar ettikten sonra para karşılığında mezarına toprak atacak birini arayan orta yaşlı bir adam hakkında, minimalist bir filmdir.

Çekim senaryosu, kitap olarak basıldı. Film, gösterildiği yıl, Cannes Film Festivalinde Shohei Imamura'nın Yılanbalığı filmiyle Altın Palmiye ödülünü paylaştı. Çeşitli ülke eleştirmenlerinden övgüler alan film, internet sitesi Rotten Tomatoes'ta da %80 olumlu puan aldı.

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

2 - ANANI DA!

2001 Meksika yapımı Alfonso Cuarón filmidir. Yönetmenin senaryosunu Carlos Cuarón ile birlikte yazdığı film, iki delikanlının, yirmili yaşlarının sonlarında bir kadınla çıktıkları yolculuğu konu alan bir büyüme hikâyesidir. Başrollerini Meksikalı aktörler Diego Luna ve Gael García Bernal ile İspanyol aktris Maribel Verdú paylaşmıştır. Film, 1999 Meksikasının politik ve ekonomik gerçeklerini, özellikle de kesintisiz 71 yıl boyunca devlet başkanlarının Kurumsal Devrimci Parti'den çıkması geleneğinin sona ermesini ve Vicente Fox'un başını çektiği muhalefetin yükselişini gözler önüne serer.

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Film cinselliği açıkça tasviriyle bilinir. Bu nedenle birçok ülkede çeşitli yaş sınırlarıyla gösterildi. İngilizce konuşulan ülkelerde de, çevirisi yerine İspanyolca özgün adıyla gösterime girdi. Haziran 2001'de Meksika'da ilk hafta sonunda $2.2 milyon hasılat yaparak, Meksika sinema tarihinde rekor kırdı.

Ülkesi dışında da ses getiren film, En İyi Özgün Senaryo dalında Akademi Ödülleri'ne ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre'ye aday gösterildi.

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

3 - SATICI

Asgar Ferhadi'nin senaryosunu yazıp yönettiği 2016 yılı İran-Fransa yapımı drama filmidir. Film, 2016 Cannes Film Festivali yarışma bölümünde yer aldı ve ilk gösterimini burada gerçekleştirdi. Satıcı, Cannes'da Şahab Hüseyni En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Asgar Ferhadi ise En İyi En İyi Senaryo ödülünü kazandı. Film, 89. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film bölümü için İran'ın aday adayı oldu.

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

4- KAPLAN VE EJDERHA

Çin Halk Cumhuriyeti-Hong Kong-Tayvan-Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı film Ang Lee tarafından yönetilmiştir. Filmin kadrosu uluslararası alanda tanınmış Chow Yun-Fat (Hong Kong), Michelle Yeoh (Malezya), Zhang Ziyi (Çin) ve Chang Chen (Tayvan) gibi etnik Çinli yıldızlardan oluşmuştur.

Bütçesi 17 milyon doları bulan Kaplan ve Ejderha, uluslararası başarı kazanmış, sadece ABD'de 128 milyon dolar gişe yapmıştır. Dünyada pek çok ödüle aday gösterilen film, En İyi Yabancı Film Oscarı dahil, 4 Oscar ödülü kazanmıştır.

Filmin çekimleri Çin Halk Cumhuriyeti'nde Pekin, Anhui, Hebei, Jiangsu ve Sincan'da yapılmıştır.

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

5 - ASABİYİM BEN

Yönetmenliğini Damián Szifron'un üstlendiği, kara komedi türündeki 2014 yapımı Arjantin-İspanyol filmi. Antolojik bir film olan Asabiyim Ben, şiddet ve intikam temalı, konu bakımından birbiriyle bağlantısız altı farklı kısa filmden oluşmaktadır. Ansambl oyuncu kadrosuna sahip filmin başlıca rollerinde Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg ve Darío Grandinetti yer alır. 87. Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında Akademi Ödülü adayı gösterilmiştir.

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! Dünya sinemasının 10 şaheser filmi

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