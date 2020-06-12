Hollandalı turizmcilerden tepki: "Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli"
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BBC

Hollandalı turizmcilerden tepki: "Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli"

Hollandalı turizmciler, Hollanda hükümetinin zorunlu olmadıkça gidilmemesi gereken ülkeler listesine koyduğu Türkiye için seyahat kısıtlamasına son verilmesini istedi.

Hollandalı turizmcilerden tepki:
12.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:05

Türkiye'de otelcilik yapan 276 Hollandalı yatırımcı ile Hollanda'daki tur operatörleri, hükümetin "zorunlu haller dışında gidilmemesini" istediği, turuncu listedeki Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına son vermesini istiyor.

Türk hükümetinin yanı sıra, turizmciler ve sivil toplum kuruluşları, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek, "Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli. Seyahat kısıtlamasına son verin" talebini dile getiriyor.

TURİZMCİLERİ UMUTLANDIRDI

Brüksel'deki Avrupa Komisyon kaynaklarının, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa dışına seyahatlere izin verilebileceği yönündeki görüşü, Türkiye'deki turizmcileri umutlandırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'ya, Türkiye'nin 20 Haziran'dan itibaren Hollandalı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye'de bulunan Hollandalı turizmciler ise koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirterek, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli bir tatil hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirtiyor.

"KORONA GEÇİRMEZ"

Hollanda Televizyonu (NOS) ve AD gazetesinin araştırmasına göre, Akdeniz ve Ege sahillerindeki birçok otel ve tatil köyü, "korona geçirmez" önlemlerle tatile hazır. Konaklama merkezleri, konukların ateşinin ölçülmesi, plaj ve otellerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gibi bir dizi önlem aldı.

Otel ve tatil köylerinde, salgın riski nedeniyle açık büfe uygulamasına son verildi. Yemek servisi, görevli personel tarafından yapılacak. Çatal, bıçak takımı, yemekten sonra tek kullanımlık torbalara konacak.

Bir konuğun ayrılmasından sonra, yeni bir misafirin girmesinden önce odalar boş tutulacak.

SEYAHAT KISITLAMASININ GEVŞEMESİ BEKLENİYOR

Alanya'daki Eftalia Otelleri yöneticisi Bettina Bauch, güvenli bir tatil için her türlü hazırlığın tamam olduğunu söyledi. Türkiye'deki tesislerin, sezona Avrupa ülkelerinden çok daha iyi hazırlandığını söyleyen Bauch, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin, seyahat kısıtlamasını gevşetmesini beklediklerini vurguladı.

Hollandalı bir başka turizmci, Natasha - Kruger Koyuncu da, Hollanda hükümetinin kararını anlaşılmaz buluyor. Koyuncu, "Hollandalıların neden Avrupa'da korona krizinden en fazla etkilenen İtalya'ya gitmesine izin veriliyor da, önlemlerin son derece katı olduğu Türkiye'ye gitmeleri kısıtlanıyor? İnsanlar bunu anlamakta güçlük çekiyor" diye konuştu.

Hollanda'daki Türkiye kökenli kuruluşları ile tur operatörleri de, hükümetin seyahat yasağını kaldırması için girişimlerde bulunuyor. Tur operatörleri TUI ve Corendon ile Hollanda hükümetinin resmi danışma organı olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), Hollanda Türk İş Adamları Derneği ve Hollanda Müslümanlar ve Hükümet İletişim Organı (CMO), Dışişleri Bakanlığı ile görüşecek.

ALINAN YENİ KARARLAR HATIRLATILACAK

Turizmciler ve örgüt temsilcileri, Türkiye'nin yurtdışından gelenlere karantina zorunluluğuna son verdiğini, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağını kaldırdığını anımsatacak.

Temsilciler, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, "Ankara, bu konuda belirsizliği giderdi. Artık sıra Hollanda'da. aralarında 500 bin Türkiye kökenli göçmenin de bulunduğu milyonlarca tatilcinin önünü kesmeyin. Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli bir ülke" mesajını iletecek.

Hollanda henüz, ülkesinde çalışma ve oturma izni olanlar hariç, Türk vatandaşlarına vize ve uçuş izni vermiyor.

Türkiye'de otelcilik yapan 276 Hollandalı yatırımcı ile Hollanda'daki tur operatörleri, hükümetin "zorunlu haller dışında gidilmemesini" istediği, turuncu listedeki Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına son vermesini istiyor.

TÜRKİYE'NİN LAHEY BÜYÜKELÇİSİ DİŞLİ: ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN SERTİFİKA ALDIK

Hollanda makamları nezdinde, seyahat kısıtlamasının kaldırılması konusundaki girişimlerinin devam ettiğini belirten Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tatil için güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz sahillerindeki tatil bölgelerine Veritas ve Lloyd gibi dünyaca ünlü denetleme şirketleri tarafından güvenlik sertifikası verildiğini ve bu bölgelerin sürekli denetlendiğini söyleyen Dişli, Türkiye'nin tatilciler açısından son derece güvenli olduğunu vurguladı.

KISITLAMAYA BİR AN ÖNCE SON VERİLMESİNİ İSTİYORLAR

Hollandalı 276 girişimcinin Türkiye'de otelcilik alanında yatırımı bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin oldukça yüksek olduğuna işaret eden Büyükelçi, Lahey yönetiminden, kısıtlamalara bir an önce son verilmesini istediklerini anlattı.

Dişli, Türk Hava Yolları'nın (THY), Hollanda uçuşlarına başladığını belirterek, Türkiye'nin, koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı hava sahasını yabancı uçuşlara açtığını ve buna ilişkin notayı cuma günü Hollanda makamlarına ilettiklerini de söyledi.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da, Türkiye'deki AB ülkelerin büyükelçilerini 19 Haziran'da Antalya'ya davet ederek, alınan önlemleri yerinde gösterecek.

BBC

Dünya Manşet

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