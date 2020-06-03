Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek Hollanda hükümeti, vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere tatile gitmeme çağrısında bulundu.

Hollanda hükümeti, vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere tatile gitmeme çağrısında bulundu. Hükümet, Türkiye'yi "zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi gereken ülkeleri" kapsayan turuncu listeden çıkarmadı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, AB dışındaki ülkelere tatile gidenler, dönüşte 15 gün karantinaya tabi tutulacak.

Ankara, Türk Hava Yolları'nın (THY) 20 Haziran'dan itibaren Hollanda uçuşlarına başlaması için Lahey yönetimine resmi başvuruda bulundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, BBC Türkçe'ye, Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin, kara yoluyla ülkelerine gitmelerinde sorun olmayacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs önlemlerini ele alındığı bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlarının 15 Haziran'dan itibaren, İngiltere ve İsveç dışındaki AB ülkelerine seyahat edebileceklerini söyledi.

Başbakan Rutte, AB sınırları dışındaki ülkelerin, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listede yer aldığına işaret ederek, tatil için Avrupa dışına çıkmamamları çağrısında bulundu.

Rutte, Avrupa dışındaki ülkelere tatile giden kişilerin, sorun yaşamaları halinde ülkeye geri getirilmeyeceklerini vurguladı.

Başbakanın açıklamasında dikkati çeken konulardan biri de, Avrupa dışındaki ülkelere tatile giden kişilere, Hollanda'ya dönüşlerinde 15 gün karantina zorunluluğu getirilecek olmasıydı.

Rutte'nin açıklamasına göre, Türkiye de, "tatile gidilmemesi gereken ülkeler" listesinde kaldı. Türkiye'ye tatile gidenler, dönüşte 15 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye, Hollandalı turistlerin Yunanistan ve İspanya ile birlikte en çok tercih ettiği üç ülkeden biri. Geçen yıl, 1 milyon 170 bin Hollandalı turist, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Başta TUI olmak üzere, Avrupalı tur operatörleri, bu karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı.

'Avrupalı Türklerin karayoluyla ülkelerine gitmesinde sakınca yok'

Ankara'daki kaynaklara göre, bu kararın amacı, koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayan İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerin turizm gelirleri açısından kollanmasını sağlamak.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 20 Haziran'dan itibaren THY'nin Hollanda'dan İstanbul, Antalya, Kayseri, Trabzon gibi 5 ayrı noktaya uçması için Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Dişli, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin ü, kara yoluyla ana vatanlarına gitmelerimde bir sorun bulunmadığını vurguladı. 15 Haziran'dan itibaren birçok Avrupa ülkesinin sınırlarını açacağına işaret eden Dişli, Hollanda'daki Türk vatandaşlarının karayoluyla ülkelerine gitmelerinde bir engel bulunmadığını söyledi.

Dişli, Türkiye'nin turuncu listeden çıkarılması ve Hollanda vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmasının önündeki engellerin kaldırılması için, Lahey hükumeti nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını da belirtti.

Türkiye'nin turizmde fiyat ve hizmet kalitesi bakımından birçok AB ülkesinin önünde olduğunu belirten Büyükelçi Dişli, iyi ilişkiler çerçevesinde kısa süre içerisinde Hollandalı turistlerin Türkiye gidişine izin verileceğine inandıklarını söyledi.

Hollanda hükümeti, şimdilik seyahat edilememesini istediği İngiltere ve İsveç'teki gelişmelerin yakından izlenerek, vatandaşlarının yeni gelişmelere göre haftalık olarak bilgilendirileceğini açıkladı.