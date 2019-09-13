Hollanda Eğitim Bakanlığı'ndan İslam okullarına inceleme

13.09.2019 15:49

Hollanda'daki İslami örgütler tarafından kurulan ilköğretim okullarında, "Kızlar ve erkekler birbirlerine bakamaz, kafirlerin kıyafetlerini giymek günahtır ve Allah eşcinsellikten nefret eder" gibi bilgilerin öğretildiğinin ortaya çıkması, hükümeti harakete geçirdi.

Hollanda Eğitim Bakanı Arie Slob, eğitim müfettişlerine İslam okulları ile ilgili inceleme yapmaları talimatını verdi.

İktidar ve muhalafet partileri de, inanca dayalı eğitim özgürlüğünü düzenleyen Anayasa'nın 23. maddesini değiştirmek için harakete geçti.

Hollanda Televizyonu NOS'ta yayınlanan Nieuwsuur (Haber Saati) programı ile NRC gazetesi, İslami örgütlerce kurulan ilköğretim okullarındaki derslere ilişkin bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, Hollanda'daki 52 İslami ilköğretim okulundan 44'ünün bağlı olduğu İslami Okul Yönetimleri Kurumu (ISBO) bağlı kurumlarda, çocuklara, cinsellik, giyim kuşam ve sosyal davranışlar konusunda, Hollanda değerleri ile çelişen bilgiler veriliyor.

Ergenlik çağındaki kız ve erkek çocuklarının birbirinden uzak durmaları gerektiği belirtilen bir ders kitabında, karşı cinsle göz temasının 'zina' olduğu ve bunu yapanların 'ahirette cezalandırılacağı' belirtiliyor.

Kitapta kız çocuklarına giyim tavsiyeleri de yer alıyor. Kızların vücut hatlarını göstermeyen, elleri ve yüzleri dışında bütün vücudu örten giysiler giymeleri gerektiği belirtiliyor.

"Kafirlerin kıyafetlerini giymenin günah olduğu" vurgulanan kitapta, kaş aldıran kadınların da "Allah tarafından lanetlendiği" savunuluyor.

Kitapta, Kuran'daki Lut Kavmi ile ilgili ayetlerden örnekler verilerek, İslam'ın eşcinselliği yasakladığı belirtiliyor. Transseksüelliğin de günah olduğuna işaret edilen kitapta, "Allah'ın, kadın gibi görünmek isteyen erkekleri lanetlediği" anlatılıyor.

'Endişe verici'

Bu bilgilerin medyaya yansıması, Hollanda siyasetinde tartışma yarattı. Eğitim Bakanı Arie Slob, devlet tarafından maddi destek sağlanan İslam okullarında çocuklara verilen bu bilgileri, "şok edici" olarak değerlendirdi.

Hollandalı bakan, eğitim müfettişlerine İslam okullarının incelenmesi talimatını verdi. Slob, müfettişlerden, bu okullarda farklı düşüncelere yeterince saygı gösterilip gösterilmediğini araştırmalarını istedi.

Bakan Slob, NOS'a yaptığı açıklamada, Hollanda'da inanç temelinde okul kurma özgürlüğü bulunduğuna işaret ederek, "Ama aynı zamanda bazı sorumluluklara da uymak şartıyla" dedi.

Başbakan Mark Rutte'nin mensubu olduğu hükümet ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA), dine dayalı okul eğitim hakkını düzenleyen anayasanın 23. maddesini değiştirmek içi harakete geçti.

VVD Milletvekili Dennis Wiersma, İslam okullarında öğretilen konuları, "son derece endişe verici" diye değerlendirdi.

VVD lideri Klaas Dijkhof da, Nisan ayındaki bir açıklaamsında, eğitim özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesini istemişti.

'İnanç temelli eğitim özgürlüğü kötüye kullanılıyor'

İktidar partisi millietvekili, NPO Radyo 1'e yaptığı açıklamada, anaysasının 23. maddesini değiştirmek istediklerini vurguladı. "Artık daha fazla bekleyemeyiz" diyen Wiersma, eğitim özgürlüğünün, "Hollanda'daki herkese aynı durumda eşit muamele edilmesini şart koşacak" şekilde düzenlenmesini istedi.

Muhalefetteki sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi de, anaysa değişikliği konusunda bir tasarı hazırladı.

İşi Partisi lideri Lodewijk Ascher, inanç temelinde eğitim özgürlüğünün kötüye kullanıldığı görüşünde. İnanç temelinde eğitim vermenin iyi bir şey olduğunu kaydeden Ascher, "Ancak bazı okulların, çocuklara ihtiyacı olamayan şeyleri öğretmek için bu eğitim özgürlüğünü kullanıyor" dedi.

Eşcinsel karşıtı görüşlerin anlatıldığı okulların halkın vergisi ile finanse edildiğini vurgulayan PvdA lideri, dini temele dayalı okulların hukukun üstünlüğü sınırları dahiline ve Hollanda değerlerine bağlı olmaları gerektiğini söyledi.

Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) ise, anayas değişikliğinin uzun zaman alacağını belirterek, eğitim müfettişliğinin yetkilerinin genişletilmesi gibi ivedi çözümler öneriyor.

'Giyim kuşam bilgileri tavsiye niteliğinde'

Hollanda'da anayasa değişikliği oldukça uzun bir süreç. Değişikliğin meclis ve senato da, iki ayrı dönemde ikişer kez oylanması gerekiyor. İki seçim dönemine ihtiyaç duyulan bu süreçte, değişiklik önerisinin her defasında üçte iki çoğunluk elde etmesi şart.

Hollanda'daki 44 ilköğretim okulunun bağlı olduğu İslami Okul Yönetimleri Kurumu (ISBO) Başkanı Gökhan Çoban, NRC gazetesine yaptığı açıklamada, kitapta farklı yorumlara neden olabilecek bazı bölümlerle ilgili ek bir açıklama hazırlayarak okullara gönderdiklerini söyledi.

Çoban, giyim kuşam konusundaki bilgilerin "tavsiye" niteliğinde olduğunu ve zorlama içermediğini belirtti.

Gökhan Çoban, eşcinsellikle ilgili bölüm anlatılırken de, öğretmemlerden, "İslam'ın eşcinsellere şiddeti reddetiğinin" vurgulamalarını istediklerini vurguladı.

Hollanda'da toplam 52 İslami ilköğretim okulu ile 3 İslami orta öğretim kurumu bulunuyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht kentlerinde bulunan ilköğretim okullarında, yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu okullara giden öğrenci sayısının son yıllarda yüzde 22 oranında arttığı kaydediliyor.