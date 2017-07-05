Hollanda, Türkiye'ye Gelecek Olan Vatandaşlarını Uyardı: Ortalık Karışık

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaklaşan 15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenlerini gerekçe göstererek Türkiye için seyahat önergesini değiştirdi.

KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN

İsveç basınında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanlığı, Hollanda vatandaşlarını Türkiye genelinde dikkat etmeleri ve kalabalık meydanlardan uzak durmaları konusunda uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.

Bakanlık ayrıca törenlerin şiddete yol açabileceğini de iddia etti.