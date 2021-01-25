Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi
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Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi

25.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:25

Hollanda'da koronavirüs yasaklarını protesto eden vatandaşların gösterileri devam ediyor. Ülkede 15 kentte acil durum ilan edilirken kuzeydeki Urk kentinde mobil bir koronavirüs test merkezi göstericiler tarafından ateşe verildi. Bu olaylar sonrası Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma "Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider" dedi.

Hollanda'da koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama kararları halk tarafından protesto edilmeye devam ediyor.

Aşırı sağcı partilerin başını çektiği protestolar giderek büyürken 15 kentte acil durum ilan edildi. Bu kentler; Urk, Amsterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Arnhem, Tilburg, Breda, Oosterhout, Almelo, Enschede, Helmond, Roermond, Lahey, Venlo, Stein.

HASTANEYE DE SALDIRDILAR

Son olarak Enschede kentindeki protestocular bir hastaneye saldırdı. Hastanenin camlarını kıran göstericilere, özel kuvvet müdahale etti. Urk kentinde ise bir koronavirüs test merkezi yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi

"BÖYLE GİDERSE İÇ SAVAŞA GİDER"

Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma "Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider" dedi.

Birçok kentte işyerlerinin camları kırıldı. Roermond kentinde göstericiler, bir alışveriş merkezini ateşe verdi. Olaylarda biri bıçakla olmak üzere çok sayıda polis yaralandı.

Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi

NE OLMUŞTU?

Hollanda'da hükümet tarafından 20:30 olarak belirlenen sokağa çıkma yasağı Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21:00'e çekilmişti. Yasak Cumartesi akşamından itibaren uygulanmaya başlandı.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat'a kadar uygulanacak olan yasak kararı, Hollanda'nın bazı bölgelerinde protesto edildi.

Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi
Haber Yorumları (6)
SIRA TÜRKLERDE: Sıra Türklerde.
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SERTAC: Adamlar haklı bizim gibi suskun degiller
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ADO: Bence dış güçler devrede??
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