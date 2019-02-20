Hollanda'da Sınıfta Yanlışlıkla Porno İzleten Öğretmenin İşine Son Verildi

Hollanda'daki bir lisede ders sırasında öğrencilere yanlışlıkla porno görüntüler izleten öğretmenin işine son verildi.

Ülkenin doğusundaki Lochem kasabasındaki Staring Koleji yönetimi, 7 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Okul yönetimi, soruşturma süresince açığa alınan öğretmenin, okuldan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yönetim, adı geçen erkek öğretmenle görüşerek, meydana gelen olayın bir eğitim kurumu açısından kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Öğretmenin de, sınıfta öğrencilere porno görüntüleri izletmesi konusunda sorumluluğu kabul ederek, bu koşullarda zaten okula dönemeyeceğini söylediği belirtildi. Okul ile ilişiği kesilen öğretmenin, dönem sonunda emekliye ayrılacağı açıklandı.

Okul yönetimi, dijital tahtaya yansıyan porno görüntüler ile öğretmeni telefonunun kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan öğrenciyi de ciddi bir şekilde uyardı.

Yönetim, sınıftaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan öğrencinin yaptıklarının hoş görülemeyeceğini belirterek, bu davranışının nelere yol açtığının farkına varması gerektiğini söyledi.

Öğrenciler destek vermişti

Olay 7 Şubat'ta okul sonrası, ev ödevi eksik olan öğrenciler düzenlenen ek ders sırasında yaşanmıştı. Kişisel bilgisayarı, sınıftaki dijital tahtaya bağlı olan öğretmen, ders sırasında bilgisayarında pornografik görüntüleri arattı.

Ancak bu görüntüler, bilgisayarın bağlı olduğu dijital tahtaya yansıdı. Porno içerikli görüntüler sınıftaki öğrenciler tarafından da bir süre izlendi. Bir kız öğrencinin, "Efendim ne yapıyorsunuz?" diye uyarması üzerine, olayın farkına varan öğretmen, bilgisayarını kapatarak, sınıfı terk etti.

Okul yönetiminin, 'yakışıksız davranışı nedeniyle' açığa aldığı öğretmene öğrenciler destek vermişti.

Öğretmenin, ulusal medya tarafından karalandığını öğrenciler, "Yaptığı aptalca bir olay. Sınıfta bu görüntülere bakması uygun değil ama ceza gerektirecek bir olay da değil. Yaptığı bir suçmuş gibi abartıldı" diyerek, okulda destek eylemi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, adı geçen öğretmenin, başka bir sözcük ararken yanlışlıkla ekrana porno görüntülerin gelmiş olabileceğini savunmuştu. Ancak okul yönetimi, yapılan soruşturma sonunda yanlışlık iddiasını reddetti.