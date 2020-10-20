Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

20.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:40
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

Hollanda Parlamentosu kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti. Ülkede bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek.

Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek.

1997 YILINDAN BU YANA KİMSE SİLAH ALTINA ALINMIYOR

Ancak kağıt üzerinde zorunlu askerlik uygulaması bulunsa da, Hollandalı yükümlüler 1997 yılından bu yana silah altına alınmıyor. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından büyük ve pahalı ordulara lüzum kalmadığı gerekçesiyle Hollanda'da profesyonel askerlik sistemine geçildi. Bununla birlikte yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderilmeye devam edildi. Böylece, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi ve gönüllü olarak ordudaki mesleklerini seçmeleri amaçlanıyor.

Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

BAKANIN İTİRAZI SONUCU YASA DEĞİŞTİRİLDİ

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Kadın bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi. Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.

KADIN PERSONELİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Hollanda Savunma Bakanlığı, bu hafta başlayacak yeni uygulama ile ordudaki kadın personel sayısını arttırmayı hedefliyor. Hollanda Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personelin şu anda sadece yüzde 10'u kadınlardan oluşuyor. Askerlik celbi sayesinde, ordudaki kariyer olanakları anlatılarak, kadınların profesyonel askerlik kadrolarına başvurması sağlanacak. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, şu anda zorunluluk olmadığını belirterek, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına çağrılabilir" dedi.

100 BİN KADINA CELP GÖNDERİLECEK

Hollanda'da bu haftadan itibaren 17 yaşına girecek olan 100 bin kadına askerlik celbi gönderilecek. Bunlardan biri de, Kral Willem-Alexander'ın ardından Hollanda tahtına oturacak olan Prenses Amalia. Hollanda Devlet Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta 17 yaşına girecek olan Prenses Amalia da askerlik celbi alacak.

PRENSES AMALIA DA CELBİ ALACAK

Açıklamada, Prenses Amalia'nın, geleceği açısından orduyu tanımak istediği belirtildi ancak celbi aldıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermediği belirtildi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre Prenses Amalia, ülkesinde zorunlu askerlik kapsamına alınan tahtın varisi ilk kadın. Eski Hollanda Kraliçeleri Wilhelmina, Juliana ve Beatrix; devlet başkanı sıfatıyla hiçbir zaman orduda görev yapmadı. Kral Willem-Aleander ise askerlik görevini Hollanda Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak tamamladı.

BBC

İlgili Haberler

Hollanda'da korona nedeniyle gençlerin otel partilerine yöneldiğini söyleyen polis: Tüyler ürpertici şeyler yaşanıyor
Hollanda'da korona nedeniyle gençlerin otel partilerine yöneldiğini söyleyen polis: Tüyler ürpertici şeyler yaşanıyor
Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni'
Hollanda'da iyileşme umudu olmayan çocuk hastalar için 'yaşamını sonlandırma izni'
Son dakika haberi | Hollanda'da ölümcül hastalığı olan çocuklara 'ötenazi hakkı' verilmesi planlanıyor
Son dakika haberi | Hollanda'da ölümcül hastalığı olan çocuklara 'ötenazi hakkı' verilmesi planlanıyor
Haber Yorumları (8)
TUTMAYINN BENİ: Ben Gidiyorumm Malumm yere :) Prensesss bekle beniii Yakın Dövüş sanatları eğitmenin ben olucam :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GİRİLMEZ: bu ülkede eşit haklar isteyenlerde önce askerliğini yapsın gelsin
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
REALİST: ülkemizde kadın erkek eşitliği çığırganlığı yapanlarda askere alınsın madem kadın erkek eşitliği istiyorlar her alanda eşit olunmalı yok öyle
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Binnur Kaya Yavuz Bingöl
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 14:52:18. #1.15#
title