Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla İmtihanı" Paneli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hocalı katilleri ve bu katliama yardım edenler ya da göz yumanlar Srebrenitsa'da olduğu gibi yargı önüne çıkarılmalıdır." dedi.

BBP ile Alperen Ocaklarınca Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümü dolayısıyla "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla İmtihanı" konulu panel düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti, Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Destici, Hocalı katliamının yüreklerde kanayan yara olmaya devam ettiğini belirtti, bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, Ermenilerin iddia ettikleri soykırımın asılsız belgelere ve çarpıtmalara rağmen sürekli gündemde kaldığını ancak Hocalı katliamının Türkiye'de sadece belli bir kesimin gündeminde olduğunu ifade ederek, "Türkiye Hocalı'ya sahip çıkmalıdır. Hocalı soykırımının kabul edilmesi için uluslararası örgütler ve ülkeler nezdinde, 'Elinde imkan olduğu halde neleri yapmıyor?' sorusunun cevabını verip gerekenleri acilen yapmalıdır." diye konuştu.

"Ermenistan Cumhurbaşkanının sözleri tehdittir"

Ermenistan yetkililerinin yaptığı açıklamaları hatırlatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Ermenistan Cumhurbaşkanının 'Biz Karabağ'ı aldık, gelecek nesillerimiz Ağrı'yı almalıdır.' sözleri günümüzde hem Azerbaycan hem de Türkiye'ye karşı açık ve cari bir tehdittir. Türkiye bu tehdidi deli saçması deyip umursamayacak mı? Hocalı soykırımı başta AB ülkeleri olmak üzere vizelerin karşılıklı kaldırdığı diğer ülkeler, Müslüman Arap ülkelerinin, Türk cumhuriyetlerinin parlamento gündemine sokulmalıdır. Hocalı katilleri ve bu katliama yardım edenler ya da göz yumanlar Srebrenitsa'da olduğu gibi yargı önüne çıkarılmalıdır."

"Türk ve Müslüman oldukları için soykırım yapıldı"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Hocalı kentinde 27 yıl önce Azerbaycanlılara karşı sadece Türk ve Müslüman oldukları için soykırım yapıldığını söyledi.

BBP'nin her zaman Azerbaycan'ın ve adaletin yanında olduğunu dile getiren İbrahim, "Türk kardeşliği her zaman mevcuttur. Unutmamalıyız ki tarih boyu Türklere karşı aynı kuvvetle çirkin işler yaptılar. Bu acıları unutmak mümkün değil ama güçlü olacağız." diye konuştu.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ise emperyalist kurgular nedeniyle Hocalı'da katliam yapıldığını ve uluslararasın hukukun bu konuda kör olduğunu söyledi.

Bu durumlardan hareketle haklı davaların sonuna kadar dile getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hocalı katliamı, Hama, Halepçe, Sabra ve Şatilla, Srebrenitsa, Gazze katliamları yüreğimizde sızı ve yaradır. Bu konuda bütün mazlum coğrafyaların, insanlarının bir araya gelmek, hissiyatlarını bütünleştirmek ve zulme, emperyalizmin oyunlarına karşı hep birlikte direnme mecburiyeti var."

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Yıldırım'ın yaptığı panele geçildi.

Programa, BBP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal ile Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan da katıldı.

Kaynak: AA