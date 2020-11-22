Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı
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Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı

22.11.2020 07:36 | Son Güncelleme: 22.11.2020 07:42
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı

Ermenistan medyasında 'Azerbaycanlılar yaşlı bir sivile işkence ediyor' propagandası ile yayınlanan videodaki kişinin, Birinci Karabağ Savaşı'nda Türkçe bildiği için birçok Azerbaycanlının ölümüne neden olan Jonik Tovasyan olduğu ortaya çıktı. Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı.

Birinci Karabağ Savaşı'nda, Türkçe bildiği için birçok Azerbaycanlının ölümünde rol alan Ermeni milis, yakın takip sonucu 30 yıl sonra yakalandı. Ermenilerin 'Yaşlı kişilere eziyet edildiği' iddiası sonrası yakalanan kişinin birçok kişiyi öldüren savaş suçlusu olduğu duyuruldu.

SAVAŞ SUÇLULARI LİSTESİNDE 45. SIRADA

Ermenistan medyasında Azerbaycanlılar yaşlı bir sivile işkence ediyor propagandası ile yayınlanan videodaki kişi Azerbaycan'ın aradığı savaş suçlularının 45. sırasında yer alan Jonik Tevosyan. Tevosyan, Hocalı katliamına katılmakla suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 44'üncü gününde son buldu. Azerbaycan ordusu Ermenilere ağır bir yenilgi yaşatırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya ve Azerbaycan liderleriyle anlaşarak Dağlık Karabağ'dan çıkacaklarını bildirdi. Ermenistan'ın imzaladığı yenilgi anlaşmasında şu maddeler yer aldı:

  • Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak.
  • Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek.
  • Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.
  • Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak
  • Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.
  • Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.
  • 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.
  • Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.
  • Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.
  • Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.
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