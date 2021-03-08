Hobisini mesleğe dönüştüren kadın girişimci Gemlik Körfezi'nde olta turu teknesi işletiyor
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Hobisini mesleğe dönüştüren kadın girişimci Gemlik Körfezi'nde olta turu teknesi işletiyor

08.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:20

Bursa'nın Gemlik ilçesinde olta turu teknesi işleten kadın girişimci hem balık tutma hobisini gerçekleştiriyor hem de geçimini sağlıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde olta turu teknesi işleten kadın girişimci hem balık tutma hobisini gerçekleştiriyor hem de geçimini sağlıyor.

Geçen yaz gittiği Çanakkale'de bir baba kız tarafından işletilen tekne turundan ilham alarak Gemlik'te bu işi yapmaya karar veren Oya Doğan, satın aldığı teknenin içini balık tutmaya gelen müşterileri için özel olarak dizayn ettirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak turlar düzenlemeye başlayan Doğan'ın müşterilerinin büyük bölümü kadınlar ve ailelerden oluşuyor.

Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugünkü balık turlarının tamamını kadın müşterilerine ayırdı.

Sabah saatlerinde denize açılan kadınlar, Gemlik Körfezi'nde balık tutup stres atma imkanı buldu.

"İnsanların rahatlamaya ihtiyacı var"

Oya Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kendilerine ait kayıklarının olduğunu ancak bunu kullanmak için eşinin işten gelmesini beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Bu nedenle kendisi ve çocuklarının çok sevmesine rağmen balık avına pek çıkamadıklarını belirten Doğan, "Şu an işimizi çok zevk alarak yapıyorum. Pandemi döneminde olduğumuz için kurallara göre hareket ediyoruz. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere beşer saat günde iki tur düzenleyebiliyoruz. Teknemizde mürettebat dahil 10 kişiyi ağırlayabiliyoruz." dedi.

Doğan, turlar konusunda kadın müşterilerinden güzel dönüşler aldığını dile getirdi.

Turda aileleri daha fazla görmek istediğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Mesela eşleri balığa gidiyor, kadınlar evde 'Yine mi balığa gidiyorsun' gibi baskılarda bulunuyorlar. Ben istiyorum ki erkekler eşlerini de çocuklarını da alıp balığa gelsinler. Hiç çekinmeden rahatça gelebilsinler istiyorum. Güzel bir ortam, sohbeti güzel. Burada herkes birbiriyle arkadaş oluyor, tanışıyor. Bu pandemi döneminde evlere kapandık. İnsanların rahatlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Balık tutmanın da bunun için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

Hobisini mesleğe dönüştüren kadın girişimci Gemlik Körfezi'nde olta turu teknesi işletiyor
Hobisini mesleğe dönüştüren kadın girişimci Gemlik Körfezi'nde olta turu teknesi işletiyor
Hobisini mesleğe dönüştüren kadın girişimci Gemlik Körfezi'nde olta turu teknesi işletiyor
Hobisini mesleğe dönüştüren kadın girişimci Gemlik Körfezi'nde olta turu teknesi işletiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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