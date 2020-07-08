Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli balığını kaydetti
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Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli balığını kaydetti

ANTALYA'da, hobi olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığını, kentin simgesi olan falezlerde görüntüledi.

Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli balığını kaydetti
08.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:27

ANTALYA'da, hobi olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığını, kentin simgesi olan falezlerde görüntüledi.

Antalya'da amatör olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı ve Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde dalış yaptı. Kamerasıyla su altındaki canlıları görüntüleyen Coşkun, Akdeniz'de istilacı tür olarak adlandırılan aslan balığını görüntüledi. Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz dibinde yavaş hareket ederek diğer türdeki balıklarla görsel şölen oluşturdu.

'ANTALYA'DA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI'Kentte makine mühendisliği yapan Kılıç Coşkun, hobi olarak su altı fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Hobi amaçlı su altı görüntülemesi yapıyorum. Falezlerde aslan balığını görüntüledim. Tropikal bölgelerde yaşayan aslan balığı, son dönemde Antalya'da sık görülmeye başladı" dedi.PROF. DR. GÖKOĞLU: HERKES RAHATLIKLA DENİZE GİREBİLİRAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde denize girenlerin aslan balığı tedirginliği yaşadığını dile getirdi. Aslan balığının kayalıklarda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Aslan balıkları özellikle kayalık alanlarda ve kaya oyukları içinde yaşar. Kayalık bölgede insanın boyunu aşacağı noktalara kadar gelebilir. Aslan balıkları yakalandığı zaman elle temas edilmemeli, çarpma anında dikenlerinin batması durumunda vakalar yaşanabilir. Kayalık bölgelerde özellikle vatandaşımızın ayakkabı giymesi, kayadaki midye, istiridyelerin ayaklarını kesmemesi, deniz kestanelerinin batmaması için önemli. Bu balığın dikeninin ayağımıza temas etmemesi açısından da faydası olabilir ama henüz aslan balığı ile ilgili bir vaka yok. Herkes rahatlıkla denize girebilir" diye konuştu.'BALON BALIĞINDAN KORKMAYA GEREK YOK'Denize girenlerden bazılarının balon balığı ısırması kaygısı taşıdığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Herkes rahatlıkla denize girmeli. Balon balıkları konusunda da bir panik havası yaratılmış. Adrasan, Kemer, Tekirova tarafında huzursuzluk var. Balon balığı açısından da herhangi bir sıkıntı yok. Tehlike olsa biz her gün suyun altındayız. Her zaman dalıyoruz, yüzüyoruz. İri balon balığı insanı gördüğü zaman kaçıyor. Ufak balon balığı ısırmaz. Herhangi bir tehlike yok o konuda. Balıkçılarımızı uyarıyoruz. İri balon balığı yakalandığı zaman kesinlikle ağız bölgesine elini götürmesinler. Balon balığından korkmaya, çekinmeye gerek" diye konuştu.TATİLCİLER TEDİRGİNKonyaaltı Sahili'nde denize giren Sıla Keklikçi de Antalya'da aslan balığının yoğunlaştığını duyduğu için kayalık bölgede denize girmediğini söyledi. Kumsalda denize girmeyi tercih ettiğini aktaran Keklikçi, "Aslan balığının Antalya'da fazlalaştığını duyduk. Genelde kayalıklarda oluyormuş. Üstündeki dikenlerden zehirleniliyormuş. Kayalık alanda denize girmeyi tercih etmiyoruz. O nedenle kumsala gelip, denize giriyorum" dedi.İstanbul'dan tatile gelen Kübra Alnak da aslan balığı hakkında televizyon ve gazetelerde yer alan haberlerden bilgi sahibi olduğunu ve Antalya'da yoğunlaştığını duyduğunu belirtti. Aslan balığının dikenlerinin temas halinde zehirlenmeye yol açtığından bahseden Alnak, "Aslan balığı haberlerini gördüm. O nedenle kayalıklara yüzmüyorum. Sahilde denize giriyorum. Aslan balığından birinin zehirlendiğini duymadım ama tedbirimi alıyorum. Kayalıklardan uzak yerde yüzüyorum" diye konuştu.ASLAN BALIĞI HAKKINDA

Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir balıktır.


Kaynak: DHA

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