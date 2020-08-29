Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları oyuncuları kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları oyuncuları kim?

Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları, sinema salonlarında severek izlenen filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi fragmanı da haberimizde.

29.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:24

Film takipçileri ''Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

HOBBİT 2: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI OYUNCULARI KİM?

Hobbit Beklenmedik Yolculuk filminin ikinci devam filmi olan Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları'nda da heyecan devam ediyor. Sevilen filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Martin Freeman

Richard Armitage

Ian McKellen

Luke Evans

Lee Pace

Graham McTavish

Ken Stott

Aidan Turner

Dean O'Gorman

Mark Hadlow

Jed Brophy

Adam Brown

John Callen

Peter Hambleton

William Kircher

James Nesbitt

Stephen Hunter

HOBBİT 2: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI KONUSU

Beklenmedik Yolculuk'un devamında Azog'dan kaçan 13 Cüce, Gandalf ve Bilbo hem ayıya dönüşebilen büyük çiftliğinde her çeşit hayvanla dost içinde yaşayan Beorn'un evine sığınırlar. Başta Sevmese bile Gandaf sayesinde yardım edip atlarından ödünç vermiştir. Bu arada Azog Ölü Dirilten tarafından Dol Guldur'a çağrılır. Ve ordularımı sen yöneteceksin emri verilir.

Lothlòrien'e gidişte ormanla karşılaşırlar ve bu orman büyülüdür cüceleri yavaşlatır, uyuşturur yollarını şaşırtır. Örümceklerin saldırısına uğrarlar ki Bilbonun dışında, Bilbo onları Güç yüzüğünün görünmezlik yapmasının yardımıyla cüceleri örümceklerden kurtarır. Lothlòrien elfleri tarafından tutuklanarak Elf Kralı Thranduil'un yerleşkesine tutsak tutulurlar. Thorin Meşekalkan'ı Thranduil'in karşısına çıkartılırlar. Aralarında Smaug'un saldırısında Thranduil'un yardım etmemesini tartışırlar.

Thranduil Thorin'e anlaşma sunmuştur. Bu anlaşma kabul edilirse Yalnız Dağ'a gidişine izin verilicekti ama Cüce Kral kabul etmemiştir. Bilbo'da hala yüzük takılıdır. Görünmezlikle Lothlorien'e gelir. Ne şansdır ki Elflerin o gece eğlencesi vardır. Cüceleri tutsak eden görevlide sarhoş olur Bilbo ondan anahtarı çalarak cüceleri hücrelerden çıkartır. Kiler bölümünden nehre açılan kapıdan fıçılarla kaçarlar. Yolda Orkların saldırısına uğrarlar. Elflerin sonradan yardımıyla cüceler kaçmayı başarır Fili zehirli okla yaralanır. Nehirden çıktıklarından sonra Bard adında okçu ile karşılaşırlar. Kendilerine silah erzak yardımı isterler. Göl kasabasına gitmek isterler parası karşılında içi balık dolu fıçıların içine gizlenerek Göl kasabasına giderler. Göl kasabasında Bard'ı yönetim isyancı olarak görür casuslarıyla izler yani potansiyel suçlu gözüyle bakarlar. Göl kasabasının efendisi para gözdür. Bard cüceleri gizlice evine sokar onlar beğenilmesede silah bulur. Halkın arasında ise Kehanet dolaşmaya başlar, cücelerle alakalı salonlar dolusu altınlarıyla. Bard'da Thorin'den şüphelenir ki haklı çıkar. Cüceler o gece Yalnız Dağ için yola koyulmaya başlarken görevliler tarafından yakalanıp Efendinin karşısına çıkartılırlar. Thorin kendisini tanıtır ve Yalnız Dağ'a ulaşırsak Göl Kasabasıyla altınları paylaşmak sözünü verir. Göl Kasabasının Efendisi ona ''Hoşgeldin Dağaltı Kralı'' diye karşılayarak eğlence düzenleyip Yalnız Dağ'a törenle uğurlamıştır.

Thorin dağa ulaştığında gizli kapıyı bulmak için aramaya başlamışlardır. Uzun aramanın sonunda Bilbo bulmuştur. Kapı deliği büyüyle gizlenmiştir güç kullanarak açılmamaktadır.O günde Durin günüdür. Elinde yazılı kâğıtta Durin Gününün son ışığı kapının deliğinde parlayaracak yazmaktadır. Thorin ve Cüceler yazılan sözün olmamasından sonra hayal kırıklığına uğrayarak vazgeçmişlerdir ki Ay ışığı çıkana kadar, ay ışığı deliği göstermiş ve anahtar kilidi açmıştır. Bu arada Gandalf olacak kötü olayların önüne geçmek ve ne olduğunu anlamak içi kötülüğün karargâhı Dol Guldur'a gelerek kötü büyüleri bozmaya başlamıştır Büyü bozulduktan sonra Azogla karşılaşmıştır. Çarpışlamarından sonra Gandalf efendin nerede sorusuna '' O her yerde ben sadece lejyonum'' cevabını vermiştir. Ufak büyü oyunuyla kaçan Gandalf yolda büyük bir gölge ile savaşmaya başlar yenik düşer gölge tarafından işkence görürken Sauron olduğunu anlar ve tutsak düşer.

Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları oyuncuları kim?

İlgili Haberler

Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes filmi ne zaman?
Enola Holmes konusu nedir? Enola Holmes oyuncuları kim? Enola Holmes filmi ne zaman?
Taksi 3 filmi oyuncuları kim? Taksi 3 filmi konusu, fragmanı
Taksi 3 filmi oyuncuları kim? Taksi 3 filmi konusu, fragmanı
Kanlı Nigar filmi konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları ve Kanlı Nigar özeti!
Kanlı Nigar filmi konusu nedir? Kanlı Nigar oyuncuları ve Kanlı Nigar özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Güncel
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Ekonomi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Magazin
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları oyuncuları kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 15:24:14. #1.14#
title