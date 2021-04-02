HKÜ'de "Yapay zeka kütüphanesi" konuşuldu
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HKÜ'de "Yapay zeka kütüphanesi" konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HKÜ'de 'Yapay zeka kütüphanesi' konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Google Developer Student Clubs (DSC) öğrenci topluluğu, Youtube üzerinden çevrimiçi düzenlediği ve dört gün süren Mixed Kampı'nda, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu "Yapay Zeka Kütüphanesi'ni" konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Google Developer Student Clubs (DSC) öğrenci topluluğu, Youtube üzerinden çevrimiçi düzenlediği ve dört gün süren Mixed Kampı'nda, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu "Yapay Zeka Kütüphanesi'ni" konuştu.

Tensorflow ekosisteminin konuşulduğu programa, Global AI Hub Şirketinde yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Eğitmen Ömer Cengiz katılarak, anlama, algılama, oluşturma ve keşfetme için yaygın olarak kullanılan Tensorlow sistemini anlattı. Yapay zeka kütüphanesinin artık her telefonda olan sanal asistanlar ile kullanıldığını ifade eden Ömer Cengiz, sistemin kameralarda, web sitelerinde, uygulamalarda ve daha nice programda yer aldığını söyleyerek, Tensorflow'un teknolojinin her alanında kullanıldığına değindi.

Programın akademik danışmanı HKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Erkan Kıymık ve Google Developer Student Clubs (DSC) öğrenci topluluğu lideri ve HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Derya Bel, dört gün süren Mixed Camp'ında programın moderatörlüğünü yaptı. Microsoft ile Trendyol gibi önemli kurumların temsilcileri ve yazılım sektöründe yaygın olarak kullanılan Github ekibinden konuşmacıları ağırlayan DSC Öğrenci Topluluğu, HKÜ öğrencilerini popüler teknolojiyle buluşturdu.

Dopdolu içeriği ile yeni teknolojilerin konuşulduğu ve sektörden önemli isimlerin katıldığı çevrimiçi yayında, programa katılan kişilere katılım sertifikası verildi. - GAZİANTEP

HKÜ'de 'Yapay zeka kütüphanesi' konuşuldu
HKÜ'de 'Yapay zeka kütüphanesi' konuşuldu
HKÜ'de 'Yapay zeka kütüphanesi' konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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