Hizmetli kadrosu, devlet kurumlarının günlük düzen, temizlik, evrak taşıma ve yardımcı destek hizmetlerini yürüten temel destek personelidir. Bu kadrolara giriş için adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girerek yeterli puanı almak zorundadır. Peki, Hizmetli taban puanları 2025 kaç, hizmetli alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

HİZMETLİ KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hizmetli kadrosu, en geniş başvuru imkânına sahip memuriyet alanlarından biridir. Bu kadroya atanabilmek için genel şartlar şöyledir:

• En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

• KPSS Ortaöğretim sınavına girmiş olmak ve P94 puan türünden geçerli bir puan almış olmak,

• Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

• Tercih kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

Bazı kurumlar, hizmetli kadrolarında ağır yük kaldırmaya elverişli olmak, vardiyalı çalışmaya uygun olmak gibi ek şartlar da arayabilir. Bu nedenle tercih döneminde adayların her ilanın özel koşullarını dikkatle incelemesi gerekir.

2025 HİZMETLİ ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hizmetli kadrosuna alımlar, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği merkezi yerleştirme atamaları ile yapılır. Merkezi yerleştirmeler genellikle her yıl iki kez düzenlenir:

• Birinci atama dönemi: Haziran – Temmuz ayları arasında

• İkinci atama dönemi: Aralık ayında

2025 yılı için de bu takvime paralel şekilde hizmetli alım ilanlarının ilk olarak Haziran sonunda veya Temmuz başında, ikinci olarak ise Aralık ayında yayımlanması beklenmektedir.

Bunun yanı sıra bazı bakanlıklar veya kamu kurumları, açıktan alım ilanları da yayımlayabilir. Bu ilanlar yılın farklı dönemlerinde çıkabildiği için adayların sadece merkezi atamaları değil, kurumların kendi internet sitelerindeki duyuruları da düzenli olarak takip etmesi önemlidir.

GEÇMİŞ YILLARDA HİZMETLİ TABAN PUANLARI

2025 yılına ait hizmetli taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan merkezi atamalardaki sonuçlara bakıldığında hizmetli kadrolarının 75 ile 84 puan aralığında kapattığı görülüyor. Bu nedenle 2025 yılı için de benzer bir puan bandı bekleniyor. Yine de her yıl açılan kadro sayısına göre taban puanların değişebileceği unutulmamalıdır.

2024 yılında gerçekleştirilen KPSS merkezi yerleştirmelerinde hizmetli kadrolarına ait taban puanlar şöyle şekillendi:

• Büyükşehirlerdeki hizmetli kadroları: 82 – 84 puan

• Küçük şehirlerde veya doğu illerindeki hizmetli kadroları: 75 – 80 puan

Bu sonuçlar, hizmetli kadrosunun yoğun talep gören bir memuriyet alanı olduğunu ve kontenjanların azlığı nedeniyle taban puanların zaman zaman yükselebildiğini göstermektedir. 2025 yılı için de hizmetli taban puanlarının benzer şekilde 75-85 aralığında olması öngörülüyor.

TABAN PUANLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Hizmetli kadrolarında oluşan taban puanları etkileyen bazı temel unsurlar şunlardır:

• Kontenjan Sayısı: Açılan kadro sayısı arttıkça taban puan düşer, azaldıkça yükselir.

• Başvuru Yoğunluğu: Hizmetli kadrosuna çok sayıda aday başvurduğunda rekabet artar ve puanlar yükselir.

• Bölgesel Tercihler: Küçük ve az tercih edilen şehirlerdeki kadrolar daha düşük puanla kapatabilir.

• Eğitim Düzeyi: Lise mezunlarının yoğun başvurduğu bu kadroda, yüksek puan alan az sayıdaki aday taban puanı yukarı çekebilir.

ADAYLARA ÖNERİLER

2025'te hizmetli kadrosuna atanmak isteyen adayların sadece yüksek puan almakla yetinmemesi, stratejik tercih yapması da gerekir. İşte bazı önemli tavsiyeler:

• Tercih listenizi yalnızca büyük şehirlerle sınırlamayın, küçük ve doğu illerindeki kadroları da mutlaka ekleyin.

• Tüm tercih haklarınızı doldurarak yerleşme şansınızı artırın.

• Tercih kılavuzunda yer alan özel şartları dikkatle okuyun, belgelerinizi eksiksiz hazırlayın.

• Sadece merkezi atamaları değil, kurumların yayımladığı açıktan alım ilanlarını da takip edin.

2025 yılı hizmetli atamaları, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için önemli bir fırsat olacak. Geçmiş yıllarda 75-84 puan aralığında kapatan hizmetli kadrolarının 2025'te de benzer bir aralıkta şekillenmesi bekleniyor.

İlk alım ilanlarının yaz aylarında, ikinci alımların ise yıl sonuna doğru yayımlanması öngörülüyor. Adayların şimdiden KPSS çalışmalarını hızlandırmaları, yüksek puan hedeflemeleri ve tercih döneminde stratejik davranmaları büyük önem taşıyor.

Doğru hazırlık ve akılcı tercih kombinasyonu, 2025 yılında hizmetli kadrosuna atanma şansını önemli ölçüde artıracaktır.